Una rilettura azzeccata, integrata, sui “Palazzi antichi di Matera” di varie epoche, realizzata con passione e competenza dall’archeologa Isabella Marchetta e dall’architetto Pierluigi Moliterni, che merita di essere letta da amministratori che conoscono poco o nulla sul tema, professionalità dell’urbanistica, dell’architettura e dell’arredo urbano per riconsiderare aspetti storici e opportunità di promozione e tutela. E per farlo occorre approfondire quanto riportato in pagine, schede,piantine e alberi genealogici, spunti e riflessioni di questa inedita coppia di studiosi, animati da tanta passione e rispetto per la storia locale. Con una dote sempre più rara, quella dell’umiltà,che li ha portati a rileggere e a integrare il testo sui Palazzi Antichi , pubblicato dallo storico locale don Mauro Padula ed edito nel 2002 da Altrimedia, per la collana (peccato averla persa) della Biblioteca provinciale ” Tommaso Stigliani”.



L’editore è stato lungimirante nel riprendere un precedente lavoro che colma una lacuna, con la nuova edizione, nella storia di Matera.

Lo abbiamo letto, a rate, nei ritagli di tempo, viaggiando tra le diverse epoche, seguendo volontà, fortune, alleanze, scelte di antiche casate e di imprenditori che anelavano a farlo, in modo da accedere a privilegi e a carriere riservati a quanti per censo, capacità portavano lustro alla città alla città, anche con la realizzazione o acquisizione di immobili di pregio . Gli autori, e questo va a loro merito, non hanno trascurato davvero nulla della Matera delle cinte murarie, sorte sulla Civita, passando via via sugli altri versanti del Piano . Dall’attuale via Ridola a via XX Settembre, l’ex via Peucetia, descrivendone aspetti urbanistici, acquisizioni, lasciti, contenziosi, rapporti tra proprietà ecclesiastiche e demaniali, con le curiosità sui cambi di destinazioni d’uso – per quanti sono a digiuno di storia locale- di matrimoni, discendenze, appartenenze a sodalizi di diversa cultura e finalità, corpose figliolanze e carriere di grandi famiglie. Famiglie che annoverano nobili, giureconsulti come si diceva un tempo, alti prelati e badesse come prevedeva la legge del maggiorascato, medici, notari, poeti e condottieri. Senza dimenticare gli ospiti di riguardo : da Carlo II a Gioacchino Murat, che ci tirò un colpo basso trasferendo nell’agosto del 1806 da Matera a Potenza tutte le funzioni del capoluogo di regione, aprendo una lunga fase di arretratezza per la Città dei Sassi, ripresasi con un deciso colpo di reni -aggiungiamo- con la nomina a capoluogo di Provincia nel 1927.



Una Matera sempre in fermento e con una precisa identità di poteri, tra ambizioni, compromessi e una certa vivacità economica.

Tutto questo nella descrizione della storia di 24 Palazzi ( Castro Vetere, Venusio, Pomarici, il Palazzo Arcivescovile, Passarelli, Gattini, Malvinni Malvezzi, De Scalzonibus Persio, Santoro, Vizziello, Ridola, Bronzini, Palazzo del Sedile, Casa Palazziata Ulmo Torraca, Firrao, Cipolla, De Miccolis, Forziati, Palazzo Lanfranchi una delle due sedi del Museo nazionale di Matera, Appio Iacovone, Candeloro e Caropreso) due dei quali (Volpe e Festagallo Passarelli) demoliti mezzo secolo fa per la realizzazione in piazza San Francesco d’Assisi della sede della Banca Popolare del Materano.



Non ci soffermeremo su metodi, approcci e ricostruzione dei contesti storici descritti con precisione dagli autori e sulle descrizioni dei Palazzi, che meritano laddove possibile una visita sul campo. Ma un passaggio va fatto su alcuni aspetti della vita politica della ”Università” di Matera, come era chiamato il governo cittadino del passato, e che riteniamo di attualità. Lo facciamo nella descrizione del Palazzo del Sedile, dove oggi è il Conservatorio ” E. R Duni” per i riferimenti a temi come questione morale, familismo amorale di banfieldiana memoria, comparizi, comarizi e via elencando con incompatibilità sotto soglia. ” …Il sindaco – riportano le Carte del Gattini- non doveva essere imparentato con precedenti amministratori, nè doveva avere debiti con l’Università. La carica di sindaco durava un anno. Nell’anno pari era scelto tra i nobili, nell’anno dispari dalla piazza del popolo. Le elezioni avvenivano la prima settimana di agosto e il nuovo consiglio entrava in carica il primo settembre. Il sindaco uscente proponeva il nome del successore, che non sempre veniva accolto dall’assemblea in prima riunione”. Ci sembra ovvio. Bisogna sempre confrontarsi e poi accordarsi…E poi la decisioni da prendere sul prezzo di derrate alimentare, sul fiorente mercato delle neviere o su opere da riparare. Qualche spunto lo si potrebbe prendere per riformare la politica e recuperare, è un dato oggettivo, le distanze tra amministratori e cittadini sui temi della trasparenza e delle risposte reali (lasciate da parte la inconcludente dimensione social, che nasconde mediocrità e inefficenze) sui problemi di tutti i giorni e sul quelli della programmazione. Questione di preparazione e di senso di responsabilità e di rispetto per la ‘cosa pubblica’.



Nei Palazzi di ”sangue blu” o dell’imprenditoria che si è fatta da sè vi è la memoria di una memoria da conoscere e valorizzare. E questa, lo dicono gli stessi autori, è una lacuna da colmare. Se ne parla ” en passant”, con qualche accenno nei tour dalla durata definita, riservata per gran parte ai rioni Sassi, ai siti rupestri, ai musei. Meriterebbero, invece, tour dedicati e uno sforzo in più visibile (il Qrcode integra ma non sostituisce) nella installazione di una cartellonistica adeguata. Alcuni Palazzi, trasformati in strutture ricettive, hanno all’esterno un cartello che li identifica. Altri sono anonimi e pubblicazioni come quelle di Altrimedia sono una opportunità per soffermarsi sull’argomento. Serve una riflessione su un itinerario interessante, che necessita del tempo giusto, che raggiunga cittadini e visitatori per diversificare una offerta da organizzare, rafforzare tutto l’anno e che non possono essere limitate alle lodevoli aperture, per esempio, di alcuni Palazzi durante le giornate primaverili o autunnali del Fondo ambiente italiano.



Ma da cosa nasce cosa e Isabella Marchetta, Pierluigi Moliterni con gli editori di Altrimedia hanno già lanciato lo sguardo, e lo hanno evidenziato nelle pagine finali del libro, ai Palazzi non citati nel testo: Palazzo Manfredi, Giuralongo, Porcari e alla filiera dei Malvinni Malvezzi disseminati in varie zone del centro. E poi il ricco ”patrimonio rurale” descritto in vari lavori (uno davvero superlativo) da Mario Tommaselli che tanto si impegnò per la istituzione del parco delle chiese rupestri, descrivendo Masserie fortificate, Casini, iazzi, pecchiare, apiari, caciolai, che erano anche nel patrimonio immobiliare dei proprietari dei Palazzi Antichi di Matera. Moliterni e Marchetta, il cui cognome comincia per entrambi con ” M” come Matera, a conferma di un comune destino per valorizzare la storia della Città dei Sassi, nonostante l’azione devastante e l’insensibilità dell’ uomo, hanno detto che “ricominceranno da tre” come titola un noto film di Massimo Troisi. Ascendenze nel contado materano? Chissà. Probabile. Lavoro di ricerca su cognomi, araldica compresa. Del resto facevamo parte del Regno di Napoli ed eravamo, con fierezza, nella Terra d’Otranto. Buon lavoro, in attesa del prossimo libro.



LE IMMAGINI DEL LIBRO

Le immagini del lavoro, come riportato nella pubblicazione, sono dell’Archivio Mauro Padula, di Michele Morelli, Enzo Epifania, Michele Masciandaro,archivio Isabella Marchetta, Pierluigi Moliterni ed Enzo Viti. Quelle di Palazzo Lanfranchi sono autorizzata dal Ministero della Cultura- Museo nazionale di Matera.