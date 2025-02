Quanta polvere e dimenticanze all’Archivio di Pisticci! Salvatelo!

Incuria, polvere ( tanta) e assenza di un progetto che possa valorizzarlo, coinvolgendo competenze e figure della storia pisticcese e, perchè no, la professionalità innovativa di giovani pratici di innovazione digitale…utile a migliorare la fruibilità di un Archivio documentale che ha tanto da offrire. La segnalazione del professor Francesco Malvasi, tra rammmarico e proposta, va in questa direzione. All’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Domenico Albano, e a quanti hanno a cuore la memoria e il futuro di Pisticci il compito di intervenire.



*L’ARCHIVIO COMUNALE DI PISTICCI: COPERTO DALLA POLVERE E DALL’INCURIA*

L’ultima volta che mi recai nel “Tempio” dell’Archivio Comunale di Pisticci risale a circa cinque anni fa. In altre occasioni lo avevo visitato per consultare documenti degli anni ’40. Tutte le volte rimasi colpito dal copioso materiale custodito nei datati scaffali, in equilibrio instabile e ricoperti di polvere, quasi fossero abbandonati e inconsapevoli di conservare un patrimonio inestimabile della memoria storica dei nostri avi.

In quei faldoni è trascritta la storia delle vicende umane, politiche, economiche, sociali e religiose della nostra comunità: in poche parole, vi è custodita la storia di uomini e donne che si snoda lungo circa cinquecento anni.

Probabilmente molti fascicoli, o parti di essi, sono andati dispersi per irresponsabilità, incuria o malaffare. Sicuramente non per colpa di chi ama la storia e, come tutti coloro che sono interessati al sapere, è consapevole del significato di cultura quale strumento indispensabile per la crescita materiale e morale delle comunità.

La cultura non è solo “possedere un magazzino ben fornito di notizie”, come appunto un archivio, ma anche la capacità di saperlo consultare e comprendere la vita, “il posto che vi teniamo, i nostri rapporti con gli altri uomini”.

Se per incuria non possiamo – o non vogliamo – consultare questo magazzino ben fornito di notizie, esso andrà incontro a un progressivo depauperamento. Così facendo, il rischio per le comunità è quello di incrementare la schiera degli ignoranti funzionali e degli indifferenti, minando persino i valori su cui si fonda la nostra società.

Per queste ragioni ci rivolgiamo al Sindaco e all’Assessore alla Cultura affinché intervengano per riabilitare l’Archivio Comunale e renderlo fruibile a tutti, anche per onorare le donne e gli uomini che hanno fatto e scritto la storia di Pisticci.

*Prof. F. M. Malvasi*