Quanne nascette ninno …e Peppe Barra incanta Ferrandina

Non avevamo dubbi che il maestro cantore e grande attore del teatro napoletano, Peppe Barra, con la ”Cantata dei pastori” incantasse il pubblico del teatro Mimì Bellocchio di Ferrandina per la rassegna ‘’A Mimì’’, con un classico della tradizione e con una interpretazione davvero originale, scoppiettante, fatta di battute salaci, anche a doppio senso che alla fine fanno trionfare il Bene la Natività ( ca Maronn, San Giuseppe, o Ninn, angeli e pastori) sul male rappresentato dal Diavolo tentatore che dagli Inferi spunta nel bosco dei poveri diavoli del quotidiano. E Peppe ha indossato l’ottocentesca maschera di Razzullo, lo scrivano sempre affamato che cerca di cambiare mestieri, che si ritroverà a dividere quel bisogno di mangiare, proprio come Pulcinella, con il pittoresco e sgrammaticato omicida in fuga “Sarchiapone”(nome di un personaggio dei fratelli De Rege e poi ripreso nel 1958 da Walter Chiari e Carlo Campanini) interpretato da Lalla Esposito.



Una coppia che ne passerà delle belle , arrangiandosi alla bella e meglio, mentre lo scontro tra Angeli e Demoni va avanti coinvolgendo loro malgrado i due malcapitati che si imbattono nella famigliola della notte di Natale, Maria e Giuseppe alla ricerca di un riparo per la nascita del figlio di Dio. Ma prima della comparsa della stella cometa e dei suoni di zampogne e ciaramelle, preceduti da siparietti comici che sono più di un cammeo del repertorio di Peppe Barra e quadri plastici che aprono il cuore di popolani, credenti, dotti e insipienti, c’è modo di ascoltare le musiche dei ”maestri” che suonano a ridosso del palco e spesso coinvolti nelle diverse fasi dello spettacolo. Canta Napoli,canta il Sud e la Cantata dei Pastori che ci riporta, sia pure con un taglio farsesco alla messa di mezzanotte, è quello riunisce attorno al palco-grotta di Betlemme quanti al Natale sanno dare il giusto valore.



E il pubblico ha saputo apprezzare e non poco quanto visto con ripetuti bis e applausi tributi a Beppe, musici e alla Compagnia. In piedi per un monumento, ha compiuto a luglio 80 anni, il ‘maestro’ Barra che abbiamo apprezzato quasi 50 anni fa a Matera con la Nuova Compagnia di Canto Popolare per il Luglio materano ideato dal compianto Lucio Marconi. Li saracini aduravano lu sole e la Tammurriata Nera ritmava con i canti e le nacchere di Fausta Vetere e Beppe Barra. Non siamo stati i soli ad apprezzare la bravura e la creatività di Barra. Ferrandina ha un fans, che fa teatro, e che ha collezionato tutti i lavori discografici del maestro. E’ Davide Di Prima, che con Francesco Evangelista e altri, porta avanti con la Compagnia senza teatro la passione per questa arte. La riprenderà a breve canticchiando, ne siamo certi, ” Quanno nascett ninne”, canto che ha concluso la ”Cantata dei pastori” .



Una canzone, che fa parte di una serie di componimenti che fanno parte del repertorio dei suonatori di zampogna. Canti sono, in realtà delle varianti della celeberrima Tu scendi dalle stelle, che risale al 1700, e legata a Sant’Alfonso Maria de’ Liguori. Quanne nascette ninne venne riscoperta, negli anni Settanta, dalla Nuova Compagnia di Canto Popolare e poi inserita da Roberto De Simone e da Peppe Barra nelle rivisitazioni della Cantata dei pastori. Una farsa religiosa scritta dal gesuita Andrea Perucci nel XVII secolo. Di seguito il testo…



TESTO DI QUANNE NASCETTE NINNO

Quanno nascette Ninno,

quanno nascette Ninno a Betlemme,

era notte e pareva miezojuorno.

Maje le stelle,

lustre e belle,

se vedèttero accussì.

E ‘a cchiù lucente,

jette a chiammà li Magge a ll’Uriente.

Maje le stelle,

lustre e belle,

se vedèttero accussì.

Se vedèttero accussì.

De pressa se scetajeno,

de pressa se scetajeno ll’aucielle,

cantanno de na forma tutta nova.

Pe’ nsi’ ‘agrille

co’ li strille

e zompanno ‘a ccà e ‘a llà.

“E’ nato. E’ nato”,

decévano, “lo Dio che nce ha criato”.

Pe’ nsi’ ‘agrille,

co li strille

e zompanno ‘a ccà e ‘a llà.

E zompanno ‘a ccà e ‘a llà.

Co’ tutto ch’era vierno,

co’ tutto ch’era vierno, Ninno bello,

nascettero a migliara rose e sciure.

Pe’ nsi’ ‘o ffieno

sicco e tuosto,

ca fuje puosto sott’a te,

se ‘nfigliulette

e de frunnelle e sciure se vestette.

Pe’ nsi’ ‘o ffieno,

sicco e tuosto,

ca fuje puosto sott’a te.

Ca fuje puosto sott’a te.

A no paese che,

a no paese che se chiamma Ngadde,

sciurettero le vvigne e ascette ll’uva.

Ninno mio

sapuretiello,

rappusciello d’uva si’ tu

ca, tutt’ammore,

faje doce ‘a vocca e po’ ‘mbriache ‘e core.

Ninno mio

sapuretiello,

rappusciello d’uva si’ tu.

Rappusciello d’uva si’ tu.

Non c’erano nemice

non c’erano nemice pe’ la terra.

La pecora pasceva co’ ‘o lione.

Co’ ‘o capretto,

se vedette

‘o liupardo pazzeà.

Ll’urzo e ‘o vetiello

e, co’ lo lupo, ‘mpace ‘o pecoriello.



Co’ ‘o capretto,

se vedette

‘o liupardo pazzeà.

‘O liupardo pazzeà.

S’arrevotaje ‘nsomma,

s’arrevotaje ‘nsomma tutt’ ‘o munno,

lo cielo, ‘a terra, ‘o mare e tutt’ ‘e ggente.

Chi dormeva,

se senteva

‘mpiett’ ‘o core pazzeà

pe’ la prejezza.

E se sonnava pace e contentezza.

Chi dormeva,

se senteva

‘mpiett’ ‘o core pazzeà.

‘Mpiett’ ‘o core pazzeà.

Guardavano le ppecore,

guardavano le ppecore ‘e Pasture.

E n’Angelo, sbrennente cchiù d’ ‘o sole,

comparette

e lle decette:

“Non ve spaventate, no.

Contento e riso,

la terra è addeventata Paraviso”.

Comparette

e lle decette:

“Non ve spaventate, no”.

“Non ve spaventate, no”.

A vuje è nato ogge,

a vuje è nato ogge, a Bettalemme,

d’ ‘o munno, ll’aspettato Sarvatore.

Dint’ ‘e panne

‘o trovarrite,

non potite maje sgarrà,

arravogliato

e dint’a lu Presebbio corecato.



Dint’ ‘e panne

‘o trovarrite,

non potite maje sgarrà.

Non potite maje sgarrà.

A meliune ll’Angiule,

a meliune ll’Angiule calaro,

co’ chiste se mettettero a cantare:

“Gloria a Dio,

pace ‘nterra.

Nu’ cchiù guerra, è nato già

lo rre d’ammore

che dà prejezza e pace a ogne core”.

“Gloria a Dio,

pace ‘nterra.

Nu’ cchiù guerra, è nato già”.

“Nu’ cchiù guerra, è nato già”.

Sbatteva ‘o core ‘mpietto,

sbatteva ‘o core ‘mpietto a sti Pasture

e ll’uno po’ deceva ‘nfacci’a ll’ato:

“Ché tardammo?

Priesto, jammo

ca mme sento ascevolì

pe’ lo golìo

ca tengo de vedé stu Ninno Dio”.

“Ché tardammo?

Priesto, jammo

ca mme sento ascevolì”.

Ca mme sento ascevolì.

Zompanno comm’a ciévere,

zompanno comm’a ciévere ferute,

jettero li pasture a la capanna.

Llà trovajeno

a Maria

co’ Giusepe e ‘a Gioja mia.

E ‘nchillo Viso

provajeno no muorzo ‘e Paraviso.



Llà trovajeno

a Maria

co’ Giusepe e ‘a Gioja mia.

Co’ Giusepe e ‘a Gioja mia.

Restajeno ‘ncantate,

restajeno ‘ncantate e voccapierte

pe’ tantu tiempo senza di’ parola.

Po’ jettanno,

lacremanno,

no sospiro pe’ sfogà.

Da dint’ ‘o core,

cacciajeno, a migliara, atte d’ammore.

Po’ jettanno,

lacremanno,

no sospiro pe’ sfogà.

No sospiro pe’ sfogà.

C’ ‘a scusa de donare,

c’ ‘a scusa de donare li presiente

se jettero azzeccanno chiano chiano.

Ninno no’

li rifiutaje,

ll’azzettaje, comm’a che,

po’ lle mettette

la mano ‘ncapa e li benedicette.

Ninno no’

li rifiutaje

ll’azzettaje, comm’a che.

Ll’azzettaje, comm’a che.

Piglianno confedenzia,

piglianno confedenzia a poco a poco,

cercajeno lecenzia a la Madonna.

Se magnajeno

li pedille

co vasille ‘mprimma e po’

chelle mmanelle,

a ll’urdemo, lo musso e ‘e mascarielle.



Se magnajeno

li pedille

co vasille, ‘mprimma e po’.

Co vasille, ‘mprimma e po’.

Po’ assieme se mettettero,

po’ assieme se mettettero a sonare

e a cantà co’ ll’Angiule e Maria

co’ na voce

accossì doce,

ca Gesù facette”Aaaah hà”

e po’ chiudette

chill’uocchie aggraziate e s’addurmette.

Co’ na voce,

accossì doce,

ca Gesù facette”Aaaah hà”.

Ca Gesù facette”Aaaah hà”.

La nonna che cantajeno,

la nonna che cantajeno a me mme

pare ch’avett’ ‘a èsse’

chella ca mo dico.

Ma ‘nfrattanto

io la canto,

‘mmaggenateve de stà

co li pasture

vicino a Ninno bello vuje pure.

Ma ‘nfrattanto

io la canto,

‘mmaggenateve de stà.

‘Mmaggenateve de stà.

Viene suonno da lu cielo,

viene adduorme a sto Nennillo,

pe’ pietà ch’è piccerillo,

viene suonno e nun tardà.

Gioja bella de sto core,

vorrìa suonno addeventare,

doce doce pe’ te fare

st’uocchie belle addormentà.

Ma si Tu, p’essere amato,

te si’ fatto Bammeniello,

sulo Ammore è ‘o sonnariello

che dormire te pò fà.

Ment’è chesto puó’ fà nonna,

pe’ te st’arma è arza e bona.

T’amo t’a’. Uh, ‘sta canzona

già t’ha fatto addobbecà.

T’amo Dio, bello mio,

t’amo Gioja, t’amo, t’a’.

Cantanno po’ e sonanno,

cantanno po’ e sonanno, li Pasture,

tornajeno a le mantre n’ata vota.

Ma che vuó’

che cchiù arrecietto

non trovajeno ‘int’a lo pietto.

A ‘o caro Bene,

facevano ogne poco ‘o va’ e biene.

Ma che vuó’

che cchiù arrecietto

non trovajeno ‘int’a lo pietto.

Non trovajeno ‘int’a lo pietto.

Lo ‘nfierno solamente,

lo ‘nfierno solamente e ‘e peccature

‘ncocciuse comm’a isso e ostinate

se mettettero

appaura,

pecché a ‘o scuro vonno stà

li spurtagliune,

fujenno da lu sole, li briccune.

Se mettettero

appaura,

pecché a ‘o scuro vonno stà.

Pecché a ‘o scuro vonno stà.

Io pure sóngo niro

io pure sóngo niro peccatore,

ma non boglio èsse’ cuoccio e ostinato.

Io non boglio

cchiù peccare,

voglio amare, voglio stà

co’ Ninno bello

comme nce sta lo voje e ll’aseniello.

Io non boglio

cchiù peccare,

voglio amare, voglio stà.

Voglio amare, voglio stà.



Nennillo mio Tu si’,

Nennillo mio Tu si’ sole d’ammore.

Faje luce e scarfe pure ‘o peccatore.

Quanno è tutto

niro e brutto

comm’a pece, tanno cchiù

lo tiene mente

e ‘o faje addeventà bello e sbrennente.



Quanno è tutto

niro e brutto

comm’a pece, tanno cchiù.

Comm’a pece, tanno cchiù.

Ma tu mme diciarraje,

ma tu mme diciarraje ca chiagniste,

acciò chiagnesse pure ‘o peccatore.

Aggio tuorto.

Ahje, fosse muorto

n’ora primma de peccà.

Tu mm’haje amato

e io, pe’ paga, t’aggio maltrattato.

Aggio tuorto.

Ahje, fosse muorto

n’ora primma de peccà.

N’ora primma de peccà.

E vuje uocchie mieje

e vuje uocchie mieje, doje fontane

avit’ ‘a fà, de lacreme, chiagnenno,

pe’ lavare,

pe’ scarfare,

li pedille de Giesù.

chisà, placato,

decesse: “Via, ca t’aggio perdonato”.

Pe’ lavare,

pe’ scarfare,

li pedille de Giesù.

Li pedille de Giesù.

Viato a me si aggio,

viato a me si aggio ‘sta fortuna.

Che maje potesse cchiù desiderare?

O Maria,

speranza mia

mentr’io chiagno, prega tu.

Penza ca pure

si’ fatta mamma de li peccature.

O Maria,

speranza mia

mentr’io chiagno, prega tu.

Mentr’io chiagno, prega tu.