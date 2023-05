Quando l’amore è silenzioso come il ”ruggito” di una Bocca di Leone

Sì,potrà sembrare paradossale il titolo e le parole scelte per riassumere quanto ha scritto Feliciana Zuccaro. Una giovane mamma e scrittrice, e con una sensibilità davvero particolare, che spazia dall’amore per la natura a quello di uomini e donne con tutto quello che riserva loro la vita, nel libro ” Senza fare rumore” pubblicato da Fides Edizioni. E non è casuale la scelta di riportare in copertina un fiore delicato che si affida al vento, per nascere e rinascere come il ”Dente di Leone” o ”Soffione” come è noto nel gergo comune il ”Taraxacum Officinalis” , per descrivere quella ”Tempesta” di sensazioni, di storie, prese dai vortici della vita per parlare di quella della giovane Mia. La protagonista del romanzo che la vita vuole, da adolescente, presto donna davanti al muro di mezze verità su una madre di origine giapponese che l’ha abbandonata ”Arashi”( Tempesta) e quello che è la sua famiglia, il nonno Sante e il papà Elia, pescatori di Cefalù che le hanno trasmesso l’amore per il mare. E sarà proprio il vento, quello che apre il fogliame di un grande gelso dove sentirsi felici, muove le onde che ”schiaffeggiano” le onde e aprono i foglietti di un ”S.o.s” che compaiono nella tasca di una vecchia giacca a quadrettoni per andare alla ricerca di risposte a interrogativi rimasti a metà. La storia narrata, con una particolare sensibilità da Feliciana, è di quelle che – in giornate particolari, come la festa della mamma- aprono alla speranza e spronano ad andare fino in fondo alla ricerca della verità. Magari entrando in un palazzo malfamato di Palermo, dove vivono emarginati, rifiuti della società che vivono degli scarti del mercato cone ”Arashi” che compare dal passato dopo una Tempesta ( tutto torna) di interrogativi e di verità liberatorie, che non possono negare l’evidenza. Verità che possono far male, come quel senso di colpa che prende il papà Elia dopo aver appreso della tragica morte di Rosaria dopo averla amata e promesso che si sarebbero rivisti ”quando sarebbe stato il momento”. Un biglietto lasciato dopo il tragico gesto affida alla memoria sentimenti di condanna, verso un marito violento e traditore, e di perdono e amore verso il figlio Fabio , innamorato del mare e della giovane Mia. Sarà ancora una volta il vento dell’amore e della casualità a farli incontrare e a cambiare le loro vite, silenzio come il ”ruggito” di una Bocca Leone. E quel fiore ha davanti, per stare in tema, una savana di progetti che invitano a viaggiare nell’animo e nella natura, come ha fatto Feliciana, che ha sensibilità, fantasia e capacità per dar seguito al romanzo che ha scritto. Fabio e Mia aspettano una bimba…Marina? Chissà.