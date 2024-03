Quando il “vettore” va dritto al cuore…dell’ironia

Simply paints…Semplicemente dipinge. Girateci pure intorno, c’è tempo fino al 23 marzo per farlo, ma alla fine le ”illustrazioni digitali” di Peppino Barberio, che suona meglio come Pepperio Barbino, vi strapperanno un sorriso o una imprecazione a seconda di quello che vedete o avete dentro. Del resto deve essere così. Quando visitate una mostra non chiedete all’autore, all’artista o al grafico cosa rappresenta quello che è appeso a un chiodo, ma tirate fuori il vostro martello e dateci sù per lasciare la vostra impronta, ma senza distruggere l’opera… Ci mancherebbe e poi Pepperio ci ha lavorato sodo in un periodo segnato dal profondo rosso dell’assenza di lavoro o quasi, applicandosi al computer da artigiano digitale, con le dita che hanno pigiato, scavato, cesellato,come un incisore, utilizzando tecniche vettoriali. E i 16 quadri emozionali in mostra presso Gurrado studio di via Duomo, a Matera, ne sono la testimonianza.



Un quadrato e un titolo, frutto di ironica o goliardica composizione, che è tutto un programma. Così il missile o la bomba H, pronta a colpire gli sciagurati o le vittime di turno, non può che essere BoomBye…Uno scoppio (boom) e ciao ciao ( Bye Bye). C’è poco da ridere se si pensa che la guerra c’è l’abbiamo dall’altra parte del Mediterraneo o a 500 km da Trieste. Vi sembrano lontane quelle sciagure? Peppino non si è dimenticato, e prima dell’anno da capitale europea della cultura 2019, anche del lasso bue della nostra Matera con il ”BlueBos”( latino e anglicismi sono finiti in un pub) plurisezionato quasi fosse al bancone di una macelleria socio,politico economica. I prezzi dei quarti? Buon peso con la Tari…Spazio all’erotismo con la ”Bellatoppa” ( sì c’è una p in più) con tanto di farfalla e buco della serratura, che avrebbe fatto la gioia del regista del voyeurismo Tino Brass. Vi lasciamo con l’acquolina in bocca invitandovi a passare per la mostra e a firmare il registro dei visitatori ,con una impressione su quello che vi ha colpito (non pensate al povero ortolano, altrimenti Pepperio vi manda al mercato dell’ortofrutta) degli altri quadrati emozionali segnati da temi e titoli diversi: ‘Songusti, Innocuoco, Infimito,Tachipiranha, Azumzum,Emmetico,Dipendent,Tollerage, Aquaraquà, Hoccaldo, Lamourt,Ticontrollo”. Se vi va aggiungete un vettore, Pepperio Barbino, ve lo realizzare quasi in un momento. A pagamento,naturalmente. La crisi da carenza di lavoro è passata e la mostra tornerà in garage…Tutto chiaro?