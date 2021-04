Un filmato di pochi secondi del benemerito Archivio Luce, testimone di un secolo di eventi del Bel paese, e la memoria che torna a un luogo caro anche ai materani (e non solo) come Marina di Ginosa ( Taranto), divenuta negli anni luogo ideale per vacanze e di investimenti di vario tipo , come quello dell’avvocato materano Francesco Crapulli con il Lido Savoia, che ne fecero negli anni Settanta la ” Shangai dello Jonio”. Il filmato è legato alla inaugurazione del ”borgo rurale” IL 26 LUGLIO 1957 con la presenza del giovane ministro dell’agricoltura della Dc, Emilio Colombo, accolto dalla banda, dalla popolazione e dalle autorità ecclesiastiche e tra loro mons Giacomo Palombella, poi Arcivescovo di Matera negli anni Settanta. La Curia di Matera aveva a Marina di Ginosa una colonia estiva per ragazzi. Altri tempi. Ma segno di una attenzione del Governo del tempo a investire in opere pubbliche e sociali, con la riforma fondiaria, che hanno lasciato il segno.

IL LINK DELL’ISTITUTO LUCE

