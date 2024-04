Quando i militari polacchi aprirono le ‘’scuole’’ a Matera

Un ricordo iconografico, in bianco e nero, quando si riapre una pagina di storia della ‘’Liberazione’’ di Matera dai nazi fascisti, legata ai fatti del 21 Settembre 1943. Quanto mai attuale dopo i ricorrenti rigurgiti di autoritarismi e riletture di quello che è stato…che minano le fondamenta della Costituzione. Memoria da rinfrescare e tramandare, come quella sulla presenza dei militari polacchi e delle scuole aperte a Matera , tra il 1944 e il 1946. La mostra che sarà inaugurata a Matera, il 24 aprile allo Studio Arti Visive, a 80 anni da quella presenza, ci fa ricordare con commozione il compianto Mario Ambrico che in più di una occasione ci ha raccontato di quelle presenze, dei rapporti avuti con figure di quell’epoca . Eredità poi raccolta dal figlio Francesco, che ha continuato a scavare negli archivi, anche stranieri, e ad attivare proficui contatti con i protagonisti di quell’epoca, come professor Wojciech Narebski, ex allievo delle scuole Militari polacche di Matera, professore emerito dell’Accademia Polacca delle Scienze.



E le scuole furono un punto di riferimento per la logistica e la formazione. Riguardavano le Armi di Fanteria, Artiglieria, Trasmissioni (Comunicazioni), servizio di Rifornimenti e Trasporti ed anche il Corpo del “Servizio Ausiliario Femminile”. Furono ospitati in vari edifici di Matera: quella per allievi ufficiali di Fanteria ed Artiglieria nella della Scuola Elementare “Padre Giovanni Minozzi” in Via Lucana. Nell’ex seminario Monsignor Lanfranchi di piazza Pascoli , fu ospitata la Scuola per allievi ufficiali in Trasmissioni. Quella per allievi ufficiali del servizio di Rifornimenti e Trasporti fu sistemata per sei mesi nei locali adiacenti all’ex Istituto femminile S. Giuseppe, in Via Riscatto, a ridosso di piazza Duomo. La scuola del “Servizio Ausiliario Femminile” fu ospitata nei locali dell’ex colonia Elioterapica in Via Castello. A ricordo di quella presenza c’è una targa, affissa sulla facciata della scuola Padre Giovanni Minozzi, nel 2015 per le celebrazioni e con il conferimento di onorificenze a Mario e Francesco Ambrico, https://giornalemio.it/cronaca/due-inni-nel-cuore-di-matera-e-polonia/



LA TARGA AFFISSA SULLA FACCIATA DELLA SCUOLA ‘’MINOZZI’’

QUESTO EDIFICIO OSPITÒ FRA

IL 1944 E IL 1946 LE SCUOLE PER

ALLIEVI UFFICIALI DEL II CORPO D’ARMATA POLACCO

A RICORDO

DEL SACRIFICIO DI QUEI VALOROSI

SOLDATI CHE COMBATTERONO

E MORIRONO PER IL TRIONFO

DELLA GIUSTIZIA, DELLA DEMOCRAZIA E

DELLA LIBERTÀ DELLE NOSTRE

DUE FRATERNE NAZIONI

IL COMUNE DI MATERA

E LA CITTADINANZA

5 OTTOBRE 2005



COMUNICATO STAMPA/INVITO

1944-2024

80 anni dalla istituzione a Matera delle scuole militari del 2° Corpo d’Armata polacco

Mercoledì 24 aprile 2024 ore 19.30

Lo Studio Arti Visive presenta nel proprio spazio espositivo di via delle Beccherie n. 41 la mostra fotografica “1944-2024. 80 anni dalla istituzione a Matera delle scuole militari del 2° Corpo d’Armata polacco”.

Le foto raccolte nella mostra, acquisite anni fa dal compianto Mario Ambrico, documentano la presenza a Matera dei militari del 2° Corpo d’Armata polacco che tra il 1944 ed il 1946 istituirono nella città alcune importanti scuole militari per la formazione degli Allievi Ufficiali di riserva con diverse specializzazioni. Il materiale fotografico, attualmente conservato presso gli archivi del Polish Institute & Sikorski Museum di Londra, fu realizzato in quegli anni da militari dell’unità cinefotografica dell’esercito polacco.



La mostra, ideata dal figlio Francesco Ambrico in stretta collaborazione con l’Associazione di Promozione Sociale “Studio Arti Visive”, vuole essere un’occasione di recupero della memoria e divulgazione di un capitolo di storia cittadina fino ad oggi poco conosciuto soprattutto dalle nuove generazioni.

Quest’anno, inoltre, ricorre l’80° anniversario della battaglia di Montecassino, luogo simbolo dell’innegabile contributo dato dai polacchi per la liberazione dell’Italia dal nazifascismo. L’esposizione intende ricordare e onorare il sacrificio di migliaia di soldati polacchi che nel corso della seconda guerra mondiale hanno combattuto non solo per la propria ma anche per la libertà del nostro Paese.

Inaugurazione mercoledì 24 aprile ore 19.30 alla presenza del curatore Francesco Ambrico.

La mostra sarà visitabile tutti i giorni sino al 5 maggio 2024 dalle ore 18.00 alle ore 21.00.

Matera, 22 aprile 2024

Il Presidente

Studio Arti Visive APS