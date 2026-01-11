Quando i Campanacci incontrano la musica dell’anima: Avitabile a San Mauro Forte

A San Mauro Forte il suono non è mai soltanto suono. È materia viva, è peso che vibra sul corpo, è un richiamo che attraversa le strade e si insinua nelle case. Quando i campanacci iniziano a battere nella notte di gennaio, il paese si trasforma in un organismo collettivo, attraversato da un’energia primordiale che parla di protezione, di ciclicità, di appartenenza. Non c’è palco, non c’è distanza: c’è un movimento continuo leads the whole village. È questo il giorno più importante dell’anno, quello in cui il rito si rinnova e si consegna ancora una volta al presente. Ed è proprio in questo giorno che San Mauro Forte ha scelto di accogliere Enzo Avitabile, protagonista del concerto principale. Una presenza che non risponde a una logica di intrattenimento, ma che si carica di un valore simbolico preciso: mettere in dialogo due forme di espressione nate dalla stessa necessità profonda. Il rito dei campanacci affonda le sue radici in un tempo arcaico, precedente alla musica come la intendiamo oggi. Il suono metallico e ossessivo dei campanacci nasce dal lavoro pastorale, dalla relazione quotidiana con gli animali e con la terra, e si trasforma nel tempo in gesto rituale, prima pagano e poi cristianizzato nel culto di Sant’Antonio Abate. È un suono che non cerca armonia, ma efficacia; non bellezza, ma presenza. Serve a scacciare il male, a invocare fertilità, a ristabilire un ordine simbolico condiviso. In questo contesto, il corpo è centrale: il peso dei campanacci sulle spalle, il passo che segue il ritmo, il respiro che si sincronizza con quello degli altri. La comunità non assiste al rito, lo produce. Ogni partecipante diventa parte di un unico grande strumento collettivo, in cui il suono è anche fatica, sudore, resistenza. È qui che il dialogo con la musica di Enzo Avitabile diventa evidente. Da sempre, l’artista napoletano costruisce il suo linguaggio partendo dalla tradizione popolare, ma senza mai ridurla a citazione. Nella sua musica il ritmo non è semplice accompagnamento: è struttura, è pulsazione vitale. Le sue composizioni intrecciano sacro e profano, spiritualità e racconto sociale, dando voce a un Sud che non è nostalgico, ma profondamente contemporaneo. Avitabile non “porta” la tradizione sul palco: la attraversa, la rielabora, la mette in relazione con altri linguaggi, dal jazz alla world music. È una musica che parla di periferie e di margini, ma anche di ritualità, di preghiere laiche, di comunità che resistono attraverso il suono. Per questo la sua presenza a San Mauro Forte non appare come un innesto estraneo, ma come una prosecuzione naturale del rito su un altro piano. Se i campanacci rappresentano la musica prima della musica — quella che nasce dal bisogno di comunicare con le forze invisibili della natura — il concerto di Avitabile può essere letto come una traduzione consapevole di quella stessa energia nel linguaggio contemporaneo. Prima il suono grezzo, collettivo, anonimo; poi la musica che si fa racconto, emozione condivisa, ascolto. Il concerto, nel giorno centrale della manifestazione, non interrompe il rito, ma ne amplia il significato. Dopo il fragore dei campanacci, la musica prende la parola senza cancellarne l’eco. È come se il paese, dopo aver parlato con il ferro e con il corpo, scegliesse di raccontarsi anche attraverso una voce, un sax, una melodia. In un tempo in cui le tradizioni rischiano di essere ridotte a folklore da consumo rapido, San Mauro Forte compie una scelta culturale precisa: non musealizza il rito, ma lo mette in relazione con un artista che ha fatto della contaminazione una forma di rispetto. Ne nasce una festa che non è solo celebrazione del passato, ma riflessione sul presente e sul futuro delle culture popolari. Quando, nella notte, il suono dei campanacci si attenuerà e lascerà spazio alla musica, sarà chiaro che non si tratta di due momenti separati, ma di un’unica narrazione. Una storia che parla di radici profonde e di nuove possibilità, di un Sud che continua a riconoscersi nel suono, trasformandolo senza mai perderne l’anima.

