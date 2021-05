Quando si ricevono i complimenti da una persona umile, dalla poliedrica e forte personalità come Franco Battiato, e allora non si può che continuare sulla strada della ricerca del sapere. Ed è quello che è capitato nel 1995 nella città siciliana di Barcellona Pozzo di Gotto a Cristina di Lagopesole (Potenza) presentando un lavoro sull’imperatore Federico II di Svevia, tanto da ricevere i complimenti del noto cantautore e filosofo, che in una sua nota canzone era andato alla “Corte dell’Imperatore della dinastia dei Ming’’. Un parallelo di grandezza e di saperi, che lega Federico II a quanto fatto da altro sovrano illuminato aldilà della Grande Muraglia.

IL BREVE RICORDO

Franco Battiato nel ricordo della poetessa Cristina di Lagopesole

Faccio mio il titolo di un celebre film che unisce il verbo amare

col nome cord: amore e cuore, ma anche amore e corde, come le corde di un violino, per ri-cordare l’incontro con Franco Battiato, avvenuto nel 1995.

La Fondazione Federico II di Jesi mi aveva incaricata di portare il mio saggio sull’imperatore in otto città italiane, tra cui Barcellona Pozzo di Gotto, in Sicilia.



Accettai volentieri sapendo che mi sarei trovata in ambienti colti

ove lo scambio di idee sarebbe stato di arricchimento reciproco.

Entrando nella sala convegni di Barcellona, mai avrei immaginato

di trovarmi a fianco, oltre al filosofo Mario Sgalambro, anche di Franco Battiato!

Arrivò il mio turno e, con qualche esitazione, cominciai a parlare

ma – sorpresa! – non ebbi modo di pronunciare l’ultima parola che

l’illustre cantautore si alzò e, con parole appropriate di lode e ammirazione, mi abbracciò e si congratulò con me.

Nacque un’amicizia bella che – come le vere amicizie – è durata nel tempo.

Dio t’ accolga e ti benedica, amico mio, artista grande, universale.

Cristina di Lagopesole

In Eremo

Castel Lagopesole, 20 maggio 2021