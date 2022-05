Qualche giorno fa, la Dott.ssa Maria Antonietta Carbone, funzionario della Direzione Regionale Musei Basilicata, dal 1 luglio 2019 direttrice della sede espositiva di Tricarico di cui era responsabile dal 2014, in una intervista al TG3 Basilicata ha parlato della importanza di questo presidio, che si sviluppa in sale con soffitti lignei e dipinti del ‘700, ricca di una pregevole raccolta di reperti archeologici provenienti da tutta l’area del Medio Basento.

Un presidio il cui futuro potrebbe essere messo in forse, così come viene segnalato da una nota diffusa dall’ex Sindaca Lina Marchisella insieme ad altri amministratori che di tale esperienza, nel 2013-2018, fecero parte.

Gli stessi -prendendo spunto dall’intervista- chiedono conto agli amministratori in carica di cosa sia stato fatto in questi ultimi anni, con domande incalzanti su singoli concreti aspetti.

Ed ecco le loro preoccupazioni: “Ora, come già abbiamo fatto in precedenza, chiediamo all’Amministrazione Comunale: “Quale futuro per la Sede Espositiva di Palazzo Ducale di Tricarico?

Nel 2014, con la cosiddetta riforma Franceschini, Tricarico viene riconosciuto come Sede espositiva e luogo della cultura. Questo straordinario risultato, non certo scontato anzi…., fu ottenuto con un’azione corale, fatta di passione, competenza, condivisione e sintonia messe in campo dalle Istituzioni locali, la Soprintendenza, il mondo della cultura e dalla disponibilità dei dipendenti.

Ma cosa è successo dopo? È successo che nel 2019 i Poli Museali si trasformano in Direzione Regionale Musei, l’azione di miglioramento continua, si cerca di trovare finanziamenti così da creare le condizioni per far diventare Museo la Sede Espositiva di Palazzo Ducale. È un’occasione da non perdere.

I progetti già ci sono al Comune di Tricarico ed anche in Regione, dal 2015 circa, così come ci sono finanziamenti e un progetto della Direzione Regionale Musei per consentire l’adeguamento agli standard richiesti per far diventare Museo la Sede Espositiva.

È però necessario il rinnovo della Concessione di tutta la parte nobile del Palazzo Ducale alla Direzione Regionale Musei.

Le domande allora nascono spontanee:

•in questi 3 anni che cosa ha fatto l’Amministrazione Comunale di Tricarico per il Museo?

•ci sono stati interlocuzioni e/o incontri tra il Comune e la Direzione Regionale Musei? Con quali risultati?;

•all’Amministrazione Comunale interessa o no la sorte della #SedeEspositiva e #luogo della Cultura del Palazzo Ducale di Tricarico?;

•quali atti l’Amministrazione Comunale ha consumato fino ad ora per tutelare questa bella realtà ricca di un grande patrimonio culturale, storico ed archeologico?

•che cosa accadrà da qui a qualche mese quando i dipendenti saranno andati tutti in pensione?

•in quel “famoso” contratto di affitto tra Comune di Tricarico e Provincia di Matera (oneroso per il Comune) per la gestione del Palazzo Ducale, dove gli Amministratori desiderano trasferire la sede del Comune di Tricarico, è contemplato o no la sede e la tutela della Sede Espositiva e il Museo?

Di chi sarà la responsabilità se, malauguratamente, non si dovesse realizzare il Museo e dovesse chiudere anche la Sede Espositiva di Palazzo Ducale?

PS . per rinfrescare un po’ la memoria si riporta ciò che accadde con la cosiddetta Riforma Franceschini del 2014 che entrò in vigore l’11 dicembre dello stesso anno:

• fu riconosciuto il museo non più come semplice ufficio, ma un istituto dotato di un proprio bilancio e statuto; •vennero istituite le Direzioni Nazionali e Poli Museali;

•TRICARICO venne riconosciuto come SEDE ESPOSITIVA e LUOGO di CULTURA;

•nel 2019 i Poli Museali sono diventati Direzione Regionale Musei per cui dal 2019 c’è la possibilità di trasformare in #MUSEO la #SedeEspositiva di Tricarico.”

Una nota preoccupata e sicuramente polemicamente stimolante in merito alla quale saremo, ovviamente, lieti di ospitare una eventuale replica degli attuali amministratori.

