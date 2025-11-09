Pupi Avati alla Bper…innamorato della moglie Amelia da oltre 60 anni

E quanti nel pomeriggio di domenica 9 novembre hanno seguito a Modena, per la rassegna del forum della Bper, l’incontro con il regista Pupi Avati, autore di film di successo e mai banali, ne hanno potuto apprezzare coerenza, creatività, aneddoti di una vita che ha ancora tanto da narrare e magari da riportare in un film. Un invito ad amare, a essere gentili, disponibili a farsi colpire con una freccia al cuore da Cupido, come nei fidanzatini di Peynet. Bper Banca e il suo Forum prevede altre date con la presentazione del nuovo romanzo di Ian McEwan “Quello che possiamo sapere” in programma domenica 16 novembre alle 17.30. Seguirà giovedì 20 novembre alle 21.00 lo spettacolo teatrale “Piacere, Denaro!”: con l’economista Azzurra Rinaldi e la regista e attrice Antonella Questa. Il 23 novembre, alle 17.30, Mario Calabresi presenterà il libro ” Alzarsi all’Alba” (Mondadori editore) . Conclusione domenica 30 novembre, ore 17.30, con la presentazione del libro di Aldo Cazzullo ” Francesco, Il Primo Italiano” ( edit Harper Collins )

Gli incontri della rassegna Bper sono a ingresso gratuito ma con l’obbligo di prenotazione sul sito www.forumguidomonzani.it. Si possono seguire anche in streaming sulla pagina facebook e sul canale Yout Tube della Banca. Esclusa questa opportunità per lo spettacolo teatrale del 20 novembre.



L’INCONTRO CON PUPI AVATI

dal sito della Bper https://www.forumguidomonzani.it/eventi/prossimi-eventi/pupi-avati/

«Mi sono rinnamorato di mia moglie a ottantasei anni, ed è qualcosa che ha a che fare con l’ineffabile.» Così titolava una lettera aperta di Avati a sua moglie, «la ragazza che sposai sessant’anni fa», pubblicata sul «Foglio» a gennaio 2025 e immediatamente rimbalzata tra media e social. Da quelle parole sincere, commoventi, autoironiche scaturisce la riflessione più ampia che il grande regista ci regala in questo libro: sul filo della sua vita e dei suoi ricordi personali, Avati ragiona sui sentimenti più veri che stanno alla base della nostra esistenza e delle nostre relazioni, sulla loro necessità in un mondo sempre più arido, cinico e competitivo, sulla saggezza di coltivarli e sulla difficoltà di conservarli. La gentilezza, la compassione, la perseveranza nell’amore non sono concetti desueti: sono alleati di una vita migliore e forse occorre l’esperienza di una vita intera per imparare davvero ad apprezzarli. Ma non bisognerebbe aspettare la vecchiaia, per rinnamorarsi: facciamolo subito.