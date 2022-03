A farlo con un riconoscimento della presidenza del consiglio comunale di Acerra ( Napoli) .E con una motivazione dettagliata e argomentata della quale gli accerrani e i materani vanno fieri , a cominciare dai parenti, per l’impegno profuso nei settori culturale e sociale. Si tratta di un attestato di ”civica benemerenza” che il comune campano attribuisce a quanti hanno dato lustro alla città. E il materano Eustachio Paolicelli ha contribuito e non poco a creare opportunità di crescita per la comunità locale.



” E’ stato uno dei soci fondatori – è scritto nella motivazione- dell’associazione ”Acerra Nostra”, nata allo scopo di salvaguardare l’identità culturale della città che negli anni ’80 correva il rischio di essere fagocitata dalla città di Napoli; si è contraddistinto per il recupero della maschera di Pulcinella, contribuendo alla realtà del Museo di Pulcinella, nonchè per la raccolta di manufatti per il Museo del folklore e della civiltà contadina. Materano, è diventato negli anni simbolo del volontariato locale, attivandosi nel campo dell’impegno civico e filantropico. Da segnalare l’organizzazione delle manifestazioni in occasione del trentennale della Resistenza e la pubblicazione di un volume dal titolo”1943-Eccidio di Acerra. Con la sua opera ha dato lustro e pregio alla Città di Acerra”. E anche alla sua città, Matera. Lo ricordiamo per competenza e umanità in occasione di una mostra su Pulcinella nel 2019 https://giornalemio.it/cultura/torna-eustachio-paolicelli-con-pulcinella-tra-i-sassi/. Matera e Acerra unite nella memoria di Eustachio Paolicelli.