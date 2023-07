Pubblicato da Energheia, in formato digitale, “La vicenda Liquichimica” di Alfonso Pontrandolfi

Pubblicato ora da Energheia, in formato digitale (https://www.energheia.org/alfonso-pontrandolfi-la-vicenda-liquichimica.html), il testo curato da Alfonso Pontrandolfi, dal titolo: “La vicenda Liquichimica“, esamina il caso di un insediamento industriale nell’area metapontina tra gli anni 1973/’78, che vide una battaglia democratica della popolazione a difesa del territorio. “Nell’area, -si ricorda in una nota dell’associazione- nel secondo dopoguerra, vi erano state notevoli trasformazioni a seguito della Riforma Fondiaria e di grandi interventi infrastrutturali della Cassa per il Mezzogiorno. In questo contesto l’Ente Regionale, da poco insediatosi, si trovò al centro di un’emblematica vicenda riguardante il suo futuro sviluppo sociale ed economico. Un gruppo industriale “corsaro”, la società Liquichimica, filiazione del gruppo Esso-Liquigas, ottiene finanziamenti pubblici per una iniziativa industriale nella pianura metapontina, non valutata sul piano delle ragioni di mercato e priva di autorizzazioni alla produzione, e tenta di imporre le sue scelte localizzative e produttive alle autorità locali, istituzionali e politico-sociali, prospettando cospicui vantaggi occupazionali. All’interno, dopo una breve premessa sulla storia della rinascita del Metapontino negli anni del secondo dopoguerra, si racconta la vicenda della grande battaglia democratica, vissuta per tutto il quinquennio 1973-’78 dalla popolazione del Materano, per la salvaguardia del Metapontino dal tentativo di insediamento, a Macchia di Pisticci, dello stabilimento industriale della Liquichimica per la produzione di bioproteine, con annesso porto-isola nel prospiciente mare Jonio, a partire dall’annuncio dell’iniziativa e fino al suo fallimento. La storia, a fronte della fortuna per aver visto arrugginire i cartelli, che, nel luogo prescelto, avevano annunciato la costruzione dello stabilimento, sottolineò come spettasse alle nuove popolazioni, insediatesi nel Metapontino, tutelare e valorizzare la grande trasformazione ambientale del territorio, avvenuta nel secondo dopoguerra.”

