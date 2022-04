Una nota che riceviamo dalla professoressa Giuditta Coretti della Minozzi-Festa di Matera ricorda che dopo le superiori, tocca ora anche alle ultime classi delle medie inferiori e poi successivamente alle seconde e quinte delle primarie sottoporsi alle routinarie “prove Invalsi” che hanno “l’obbiettivo di valutare e di misurare in maniera standardizzata, secondo parametri definiti, i livelli di apprendimento di alcune competenze fondamentali in Italiano, Matematica e Inglese” per poi “essere comparati fra scuole e aree geografiche diverse sia a livello regionale che nazionale.”

Dubbi sulla capacità effettiva di questa prova a quiz a misurare per davvero le competenze acquisite e sulla utilità, sono molto diffusi nell’ambiente scolastico ed in propositi ricordiamo la stroncatura che ne fece anni fa Luciano Canfora che le definì in una intervista “una mostruosità” da eliminare. Ma tant’è.

Ed ecco a seguire la nota della Minozzi-Festa:

“Dopo i ragazzi delle superiori che hanno svolto le prove Invalsi nel mese di marzo, ad aprile tocca agli studenti di terza media sottoporsi alle prove nazionali di Italiano, Matematica e Inglese, su piattaforma on line (prova al computer – CBT). I bambini delle classi seconde e quinte della primaria affronteranno i test a maggio, in versione cartacea. Le Prove nazionali INVALSI (Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione) si svolgono ogni anno con l’obbiettivo di valutare e di misurare in maniera standardizzata, secondo parametri definiti, i livelli di apprendimento di alcune competenze fondamentali in Italiano, Matematica e Inglese. I risultati ottenuti possono essere comparati fra scuole e aree geografiche diverse sia a livello regionale che nazionale.

Gli standard delle prove sono definiti a partire dalle Indicazioni per il curricolo del Ministero. Servono dunque a monitorare il Sistema nazionale d’Istruzione e confrontarlo con le altre realtà comunitarie ed europee. Ma servono anche a ciascuno studente per conoscere il livello di competenze raggiunto, alle singole scuole per mettere a punto eventuali strategie di miglioramento e al Ministero dell’Istruzione per operare investimenti e scelte politiche mirate.

I “Dati di contesto INVALSI 2022” sono inseriti dai ragazzi compilando un questionario anonimo che serve a raccogliere informazioni sugli stili di apprendimento. Gli studenti più grandi possono esprimere, sempre in forma anonima, opinioni sulle attività della scuola ed esplicitare le loro esigenze formative. Le informazioni raccolte con i questionari offrono un’ulteriore chiave di lettura per dare supporto a quelle scuole che operano in un contesto sociale più complesso e complicato.

Sulla base degli esiti delle prove somministrate, l’INVALSI predispone per gli Esami di Stato una certificazione in cui sono descritti i livelli conseguiti. Le certificazioni delle competenze al termine del primo e del secondo ciclo di istruzione non hanno rilevanza rispetto al voto d’esame, hanno carattere descrittivo e mettono in luce le operazioni cognitive che ogni alunno compie con riferimento alle specifiche abilità sondate dalle prove. Gli studenti che terminano il percorso scolastico possono inserire la certificazione nel proprio Curriculum Vitae.”

…….e stralci dell’intervista a Luciano Canfora, tra i più autorevoli classicisti in Italia e all’estero, (di Federico Ferraù del 4 maggio 2013) sul tema:

D: Siamo ormai vicini, come ogni anno, alle rilevazioni Invalsi sull’apprendimento degli studenti. Cosa si sente di dire in proposito?

R:”Le prove Invalsi sono una mostruosità, una cosa senza alcun senso, che può servire se mai a premiare chi è dotato di un po’ di memoria più degli altri, non chi ha spirito critico. Poiché la scuola dovrebbe essenzialmente far nascere lo spirito critico, la miglior cosa sarebbe eliminare l’Invalsi e restituire i suoi test a chi li ha inventati.”

D: Il problema sta nel pretendere di rilevare attraverso i test quello che uno sa?

R:”Non c’è solo questo. Il vero problema è il tentativo di trasformare i cittadini in sudditi, facendo ciò che è tipico di tutti i sistemi autoritari. Se io tolgo allo studente che si sta formando in anni decisivi della sua vita l’abito alla critica, alla capacità di comprendere e di studiare storicamente, di distinguere, lo trasformo in un pappagallo parlante dotato di memoria e nulla più. Appunto, un suddito, non un soggetto politico. L’Invalsi e tutta la quizzologia di cui siamo circondati è lo strumento per ottenere questo pessimo risultato.”

D: Che cosa vuol dire educare per Luciano Canfora?

R:”Insegnare e imparare. Chi insegna impara mentre insegna. È così dai tempi di Socrate in avanti.”