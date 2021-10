Quando si naviga a vista senza avere un disegno di città, senza affrontare il toro per le corna, alla radice, le cause che impediscono – tra presunzione, mediocrità, a volte ignoranza- di dipanare la matassa dei problemi e della programmazione, si fa il ”copia e incolla” di soluzioni sperimentate altrove. Ma dove ci sono cultura del territorio e cultura d’impresa. E allora al prosindaco preferiamo un sorso di prosecco locale. L’esempio di Vittorio Sgarbi, che ha svolto quella funzione con delega piena alla Cultura a Urbino, lascia il tempo che trova. Tanto più che il genio o antipatico, secondo altri, critico d’arte nazionale è stato bellamente illuso in passato per quella mostra Matera-Venezia, lungo la dorsale adriatica, che si sarebbe dovuta realizzare per Matera 2019. Ne siamo testimoni per quell’annuncio fatto nel corso di un convegno a Palazzo Lanfranchi, con tanti somareschi assensi con il capo della pseudo intellighentia locale, che lasciò cadere la cosa. Le considerazioni di Antonio Serravezza riportano i nodi al pettine sulla mancata occasione di tirar fuori, già un anno fa, uno staff del primo cittadino di livello e finalizzato a promuovere il ruolo di Matera, capitale della cultura, e con un ruolo internazionale che resta nel novero delle occasioni mancate. Vittorio Sgarbi ha avuto e avrebbe di che dire su come si promuove la cultura, con un lavoro di rete che non vediamo ancora. Una card unica per i musei? Finora un’araba fenice, tenuta in una gabbia per l’assenza di volontà e cultura di impresa. Ci pare già di sentire il suo benevolo, lapidario ma intenso epiteto…



LE RIFLESSIONI DI SERRAVEZZA

Non scherziamo e cerchiamo di salvare ciò che è possibile. Io l’idea ce l’ho e prendo esempio da altri Comuni italiani che per ottenere una scossa e far ripartire la macchina ferruginosa dell’Amministrazione comunale hanno inserito un “Prosindaco” non un vice Sindaco. Che funzione ha il prosindaco? Prendiamo come esempio la città di Urbino che nominò prosindaco Vittorio Sgarbi con la delega alla cultura.

Grazie al lavoro svolto a favore della città marchigiana questa ha ottenuto risultati esaltanti nel turismo. Insomma, con l’aiuto di persone qualificate e attive si ottengono progressi che danno una risultanza importante e duratura nel tempo. Matera non può vivere solo sull’onda del successo del 2019 e ha necessariamente bisogno di un sostegno immediato per poter rafforzare la sua notorietà. Certamente Matera è conosciuta per gli antichi Sassi ma manca il contorno per essere più appetitosa e attrattiva.



Ora viviamo nell’enfasi del cinema, delle fiction televisive, va bene ma manca un supporto culturale forte che vada a braccetto con tutto quello che Matera già offre.

Non vogliamo più sentire turisti che chiedono cosa possono vedere in un giorno e dove poter mangiare un menù locale buono ma a poco prezzo, né vogliamo sempre accogliere gruppi di turisti passeggeri per poche ore che si porteranno via foto e selfie con i nostri paesaggi. Non dobbiamo far venire turisti “per caso” ma dobbiamo pretendere di ricevere turisti che sappiano a priore, prima di scendere dal pullman o dalla loro auto che stanno per immergersi in una città unica che sa offrire, oltre a ciò che ha da millenni, ben altro e che potranno vedere e gustare solo a Matera.

Vittorio Sgarbi, che ama la nostra città, aveva lanciato, in occasione dell’anno 2019 una proposta di esporre la sua collezione della Fondazione Cavallini-Sgarbi e di fare una mostra interessante “Venezia-Matera”. Due nomi che si rafforzano tra di loro a livello mondiale perché questo binomio sarebbe passato come Venezia è Matera e Matera è Venezia. C’è tanto altro da proporre ma con personaggi di spicco che conoscono il loro lavoro. Non c’è tempo per altre chiacchere è tempo per metter giù un programma serio e all’altezza di questa nostra città di Matera per tutto il 2022. Mancano solo due mesi, date un occhiata al calendario ogni giorno e non ogni tanto, il tempo scorre e il bue resta sempre fermo!