Per un attimo mettete da parte l’escursione alla Valle dell’Ofra, e alla chiesa di San Nicola, un pezzo di Cappadocia (Turchia) nell’habitat rupestre di Matera, ricco di suggestioni, attrattive su un versante di contrada Agna Le Piane, e immaginate un cantastorie che racconti e canti di quei luoghi tra esperienze, ricordi e sensazioni. A farlo in quattro,Maurizio Camerini, Matteo Camerini, Giuseppe Palumbo e Annachiara Molinari, che giovedì 2 settembre alle 19.30, in piazza Vittorio Veneto -presso la libreria Mondadori- presenteranno il Libro il Canto dell’Ofra edito da Troglodita. Un saggio di quello che racconteranno nel breve testo di presentazione, che segue.

Giovedì 2 settembre, alle ore 19,30, si terrà in piazza Vittorio Veneto, presso la libreria Mondadori, la presentazione del libro “Canto all’Ofra”, un canto corale e polifonico nel quale Racconto, Fumetto, Saggio e Fotografia si intrecciano fino a confondersi in un unica voce, quella dell’eco profondo della Murgia Materana.

Tra modernità e solchi millenari, tra il profumo del Timo e l’oscurità di una grotta, gli autori (Maurizio Camerini, Matteo Camerini, Giuseppe Palumbo e Annachiara Molinari) tentano di indagare nuovi orizzonti possibili del rapporto tra l’uomo e l’ambiente.

Il volume esce per Troglodita, nella collana Silent Beast, piccoli albi “dedicati alla silenziosa bestia nascosta dentro di noi”.

La presentazione sarà accompagnata dalla voce e dalla chitarra di Vincenzo Bertugno.