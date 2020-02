Remo Terrone portava i calzoni corti, come bonariamente si suol dire, quando cominciò a cimentarsi con gli itinerari e le relazioni di Intercultura. E da allora, pioniere a Matera, con altre persone lungimiranti con lui le distanze per gli studenti di mezzo mondo si sono ridotte a un semplice: ” Parto, arrivo, studio da voi e mi ospitate”. Naturalmente nelle diverse lingue: dall’italiano al tedesco, dal russo al cinese, dallo spagnolo allo swahili… Una opportunità che ha contributo e non poco ad abbattere le barriere dell’ignoranza, del pregiudizio con una semplice sorriso o una stretta di mano se preferite. Il 18 febbraio, a Matera, presso il Liceo ”Tommaso Stigliani” è prevista una attività formativa per i docenti sui programmi di mobilità individuale: l’ospitalità di studenti stranieri in Italia’. Interverrò Maria Teresa Oreste.

PROGRAMMA E FINALITA’

Intercultura, in collaborazione con il Liceo Stigliani, offre un incontro di formazione gratuito per dirigenti scolastici e docenti delle scuole secondarie di secondo grado presso il Liceo Stigliani di Matera, martedì 18 febbraio

Il corso affronta il tema dell’ospitalità degli studenti stranieri in Italia, nello specifico gli elementi per la programmazione, il monitoraggio, la valutazione e la valorizzazione delle esperienze di ospitalità. Ulteriori informazioni sono disponibili nella locandina allegata.

Ci si può iscrivere tramite la piattaforma SOFIA (identificativo 39463) o tramite il portale docenti del sito Intercultura https://www.intercultura.it/scuole/formazione-e-laboratori/

sono liete di invitare i docenti

delle Scuole di secondo grado

a partecipare all’incontro di formazione

PROGRAMMA

Ore 14:30 Arrivo e registrazione dei partecipanti

Ore 15:00 Saluto delle autorità e dei referenti di Intercultura

Sessioni interattive di saluto e socializzazione

Presentazione della cornice di riferimento istituzionale italiana: cosa suggeriscono le Linee di Indirizzo del MIUR in relazione ai programmi di ospitalità di studenti stranieri?

Condivisione, scambio di esperienze sui programmi e sugli strumenti in uso nelle scuole dei partecipanti

Condivisione di strumenti operativi, basati su ricerche condotte da Fondazione Intercultura e sull’esperienza sviluppata da Intercultura nel settore dell’educazione interculturale in collaborazione con le scuole italiane

Conclusioni, valutazioni, saluti

Ore 19:00 Termine lavori

Per partecipare è necessario registrarsi al portale docenti.intercultura.it

Il corso è registrato su SOFIA identificativo 39463

Per informazioni

Intercultura – settore scuola 06.48882411

seminari.scuola@intercultura.it

Programmi di mobilità individuale: l’ospitalità di studenti stranieri in Italia

Conduce: Maria Teresa Oreste

Referente regionale Intercultura

per relazioni con le istituzioni educative

Liceo Tommaso Stigliani – Via Lanera 61, Matera

18 febbraio 2020 ore 15:00-19:00

Corsi di formazione docenti – Fondazione Intercultura

Ente accreditato per la formazione del personale della scuola con Decreto MIUR

del 22 luglio 2010 e adeguato alla Direttiva n.170/2016 in data 1 dicembre 2016