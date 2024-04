Pronti? A teatro con un ”Pre testo…”

L’appuntamento è per sabato 20 aprile, alle 20.00, nella sala teatrale Sant’Antonio di Padova a Nova Siri per apprezzare novità, testi, attori, della terza edizione di corti e monologhi in scena di ”Pre-testi di teatro”, organizzata dal Gruppo Giano Teatro . E i titoli, come si suol dire, sono tutti una programma con storie sulle quali riflettere, sorridere, sognare. Così ” Ho visto Nina Volare”, ”Dio”, ” Il viaggio di Orazioe Picella”, ”Dieci Pagine”, ”La Tina”, ”Le carabattole di Lena” offrono un motivo in più e un ”pre testo”per andare a teatro…



