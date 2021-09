Mascherina anticovid a parte il sorriso ”contagioso” negli occhi delle organizzatrici del festival sull’universo letterario femminile, e non solo,che riprende dopo due anni di pausa, è la conferma che si svuole guardare avanti con fiducia. E del resto l’assenza del Women’s fiction festival nella capitale europea della cultura 2019 è stata una contraddizione, un paradosso che fuori Matera hanno avuto, e non poco, difficoltà a capire. Ma ci siamo abituati. Quando si tratta di consolidare, far crescere e raccogliere i frutti di un prezioso e costante lavoro di rete ecco spuntare i rematori dell’oblio, della mediocrità e dell’ignoranza. Ma oggi, dopo la presentazione in Municipio con il sindaco Domenico Bennardi, l’assessore alla Cultura Tiziana D’Oppido, , la presidente dell’associazione Matera Letteratura, Mariateresa Cascino, e Maria Paola Romeo, direttore editoriale del Festival, e Silvana Kuhtz, di Poesia in azione, è possibile constatare che si ricomincia con fiducia ed entusiasmo. E domani 23 settembre il festival approda a scuola nel ricordo del sommo poeta. Programma corposo e culmine domenica sera con il premio ” La Baccante” attribuito a a Stefania Auci , autrice dei libri di successo ” La rosa Bianca”, ”L’inverno dei leoni”, ”Leoni di Sicilia” e aria” e altri. Prendete nota e passaparola. Leggete e ”contagiate” anche altre e altri.



Women’s Fiction Festival, domani si apre il sipario

Domani, giovedì 23 settembre, si apre il sipario sulla quindicesima edizione del Women’s Fiction festival, una fra le più importanti manifestazioni letterarie in Italia, che quest’anno sposta le sue location i diversi punti della città di Matera.

Si parte alle 18.30 con una fra le più talentuose scrittrici scoperte proprio nel corso della kermesse materana. Nel Chiostro San Domenico, Palazzo della Prefettura, dopo i saluti del Prefetto, Rinaldo Argentieri, Maria Paola Romeo dialogherà con Gabriella Genisi, autrice della serie di Lolita Lobosco, la fiction televisiva andata in onda su Rai1 in prima serata.

Genisi vive a Bari. Ha scritto numerosi libri e ha inventato il personaggio di Lolita Lobosco, già protagonista di sette romanzi pubblicati da Sonzogno, al centro della serie televisiva: La circonferenza delle arance (2010), Giallo ciliegia (2011), Uva noir (2012), Gioco pericoloso (2014), Spaghetti all’Assassina (2015), Mare nero (2016) e Dopo tanta nebbia (2017). Per Rizzoli ha pubblicato Pizzica amara (2019) e Le regole di Santa Croce (2021).

L’incontro è organizzato in collaborazione con Bcc Basilicata.

Subito dopo, alle 19 45, sempre nel chiostro, incontro con un’altra grande scrittrice, questa volta della scuderia Einaudi.

“Gioie, dubbi, riflessioni e silenzi. Le parole non sono mai solo parole” è il tema che sarà affrontato da Emmanuele Curti nel suo dialogo con Vera Gheno, autrice di “Non solo parole”. Un’indagine scrupolosa sui meccanismi della nostra meravigliosa lingua affrontata con leggerezza calviniana, da leggere per apprendere le competenze linguistiche necessarie e abitare responsabilmente il nostro presente affollato di parole.

Vera Gheno è sociolinguista specializzata in comunicazione digitale e traduttrice dall’ungherese, ha collaborato per vent’anni con l’Accademia della Crusca lavorando nella redazione della consulenza linguistica e gestendo l’account Twitter dell’istituzione. Attualmente ha una collaborazione stabile con la casa editrice Zanichelli. Insegna all’Università di Firenze, dove tiene da molti anni il Laboratorio di italiano scritto per Scienze Umanistiche per la Comunicazione, e in corsi e master di diversi atenei italiani.

Chiuderà la prima giornata un evento che vedrà protagoniste la musica e le parole. Alle 21.30, sempre nel chiostro, “Collezione di piccole felicità, divagazioni sulla gioia”,

Libro di poesie e fotografie di Silvana Kühtz e Andrea Semplici, Casalta ed. Fi Letture e proiezione di foto con i commenti di Ina Macaione. Musiche dal vivo di Adele Caputo e Piero Pacione. Che cosa fa di un libro un libro di poesia? Che succede quando si declina la gioia con due linguaggi diversi che si intrecciano e divergono? In che modo una fotografia racconta? E cosa la poesia dipinge? Un libro leggero e denso, fluido e pieno di elementi su cui tornare, ritornare, accarezzare. Un evento organizzato in collaborazione con il Festival della Parola | Abitare poeticamente la città – Poesia in Azione.

Sempre domani, 23 settembre, ma nella Palestra di Area 8, inizierà la Book Academy del Wff a cui si sono iscritte più di 50 autrici provenienti da ogni parte d’Italia.

Ricco, come sempre, anche il programma di incontri nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado.

Nell’ambito delle celebrazioni del Sommo Poeta, in collaborazione con “Piazza Dante. #Festivalinrete” alle 10.30, la scrittrice Annalisa Strada presenterà il suo libro “Dante era un figo”, Piemme.

In contemporanea, al Liceo Classico Artistico Levi Duni, interverrà Bianca Garavelli, autrice di “Dante così vicino così lontano”, Giunti

Sempre alle 10.30, alla Scuola secondaria di primo grado “Giovanni Pascoli” interverrà Angela Nanetti, autrice di “L’amore segreto. Vita di Dante Alighieri”, Giunti



Programma completo con date, luoghi, orari e info per iscrizioni su www.womensfictionfestival.com.



RITROVARE LA GIOIA: DAL 23 AL 26 SETTEMBRE TORNA A MATERA IL WOMEN’S FICTION FESTIVAL

IL WFF IN PIAZZA TRA LA GENTE E TRA I BANCHI DI SCUOLA

In programma, come sempre, incontri letterari aperti al pubblico con Gabriella Genisi, Vera Gheno, Silvana Kühtz e Andrea Semplici, Chiara Mezzalama, Lisa Ginzburg, Federica Brunini, Violeta Benini, Eliana Di Caro.



E poi ancora le scrittrici e gli scrittori che porteranno le loro voci in alcune scuole nell’ambito del progetto condiviso “Piazza Dante. #Festivalinrete” che unisce quarantaquattro Festival di approfondimento culturale italiani. Sostenuto dal Comitato Nazionale per le celebrazioni dantesche istituito dal Mibact, “Piazza Dante. #Festivalinrete” è una delle più importanti iniziative che nel 2021 rendono omaggio a Dante Alighieri in occasione dei settecento anni dalla morte. Gli allievi sono coinvolti in attività di scrittura, lettura dei testi, interviste agli autori, composizione di temi, recensioni, articoli. Fra gli autori: Annalisa Strada, Bianca Garavelli, Angela Nanetti.

Sempre per le scuole, il WFF, in collaborazione con Stem*Lab del Consorzio Kairos di Torino, favorisce il contatto diretto con gli autori e le autrici di opere dedicate alle discipline Steam (Science, Technology, Engeneering, Art, Mathematics) per scoprire, trasmettere, emozionare, motivare e favorire la crescita e il superamento della povertà educativa.

Fra gli ospiti Stem*Lab: Andrea Minoglio e Laura Fanelli, Milly Barba e Debora Serra, Ale Key, Alessandra Spada.

LA BOOK ACADEMY

Torna la Book Academy, a pagamento come La Borsa del libro. Aggiornamento professionale, approfondimento culturale, opportunità di pubblicazione. L’Academy del WFF, con la sua formula unica in Europa, comprende: panel di approfondimento sul mercato editoriale internazionale, MasterClass sulla scrittura, appuntamenti a tu per tu con editor e agenti letterari, consulenze “one to one” con esperti di editoria digitale, traduzione e promozione, brainstorming in lingua inglese per storyteller: romanzieri, sceneggiatori, scrittori di graphic novel e comics.

Saranno presenti Simona Casonato, editor, Mondadori, Laura Cerutti, editor, Feltrinelli, Francesca Lang, editor, Piemme, Antonio Perfido, Ideatore del Convergent Marketing® | Head of Digital The Digital Box SpA, Cristina Prasso, editor, Nord, Maria Paola Romeo, agente letterario, Grandi & Associati.

Programma completo con date, luoghi, orari e info per iscrizioni su www.womensfictionfestival.com.





QUINDICI ANNI DI WFF

La fantasia, la scrittura, la creatività – tutte parole femminili. Il Women’s Fiction Festival, nato dall’idea di Elizabeth Jennings, Maria Paola Romeo, Mariateresa Cascino e Giovanni Moliterni, è l’unico evento in Europa dedicato alla narrativa femminile, con la particolare formula del Congresso per scrittori.

Oggi, ai soci fondatori, si sono unite nel consiglio direttivo Giuditta Casale, blogger di GiudittaLegge e Becky Riches che coadiuvano il team nelle attività di progettazione e organizzazione.

Ogni anno celebra la scrittura e la lettura con tre giorni di approfondimento culturale fra i Sassi di Matera. Un’occasione di incontro per chi scrive e per chi legge. L’assoluta novità è rappresentata dal format dell’evento, che propone: una Book Academy con, master class e corsi di scrittura creativa, “Briefings for thriller writers” dedicati ai giallisti, appuntamenti a tu per tu tra scrittori, editor, agenti letterari e consulenti editoriali, incontri con il pubblico e con gli allievi delle scuole, happy hour, concerti e la premiazione letteraria denominata “La Baccante”.

Nel corso dell’anno, il WFF organizza incontri con gli autori, presentazioni di libri, reading in lingua inglese e acquisisce da case editrici e amici simpatizzanti volumi e opere letterarie raccolte nella Lending Library e nella Bibliothèque Française.

Nel corso degli anni, il WFF ha portato a Matera i direttori editoriali e gli editor delle importanti case editrici del mondo, tra cui Penguin Books, Harper Collins, Harper Collins, Faber & Faber, Simon & Schuster, Kensigton Publishing, Grand Central, St. Martin Press, Bitter Lemon Press, Einaudi, Piemme, Mondadori, Sperling & Kupfer, Feltrinelli, Rizzoli, Sonzogno, Marsilio, Amazon, Kobo. Moltissimi gli autori che hanno incontrato i lettori di tutte le età nelle scuole, nelle piazze, tra la gente: Margaret Mazzantini, Clara Sanchez, Sveva Casati Modigliani, Lina Wertmüller, Inge Feltrinelli, Nick Hornby, Daniel Pennac, Nicholas Sparks, Stefano Benni, Alessandro Baricco, Giuliana Sgrena, Gianrico Carofiglio, Geppi Cucciari e tantissimi altri.

L’ASSOCIAZIONE MATERA LETTERATURA

L’Associazione MATERA LETTERATURA nasce per iniziativa di un gruppo di cittadini di Matera, scrittrici ed editor di narrativa femminile, con l’intento di celebrare la scrittura, quella femminile in particolare, nei Sassi di Matera e di promuovere i libri e lettura in una delle regioni dove si legge meno in Italia. L’Associazione è senza fini di lucro. E’ ideatrice, promotrice e organizzatrice del Women’s Fiction Festival.

L’IDEA E LE RAGIONI DEL FESTIVAL

L’idea di un festival letterario dedicato alla narrativa femminile è stata concepita durante una conversazione telefonica di lavoro, nel lontano 2004. Da un capo, la scrittrice e traduttrice Elizabeth Jennings, americana di nascita e materana d’adozione, dall’altro Maria Paola Romeo, all’epoca direttrice editoriale per Harlequin Mondadori ed esperta di narrativa femminile. Il ritiro creativo per scrittrici, nei Sassi di Matera, nacque così, per puro caso, e la palla fu subito colta al balzo. Contagiati dalla originalità dell’idea e determinati a valorizzare una città in gran fermento, sposarono l’iniziativa Mariateresa Cascino, materana, con anni di studio e lavoro nell’ambito della comunicazione, in Italia e all’estero, e Giovanni Moliterni, proprietario della Libreria dell’Arco di Matera. Il desiderio era di portare scrittori e scrittrici da tutto il mondo a Matera, per incontrarsi e confrontarsi sul mestiere di scrivere, per condividere momenti dedicati alla professione e all’ispirazione creativa e, perché no, anche agli incontri con i lettori. Matera è una città donna, dal grembo cavo e fecondo. Dopo la prima edizione del 2004, con il successo e il coinvolgimento internazionale della stampa e della comunità delle scrittrici, il festival è cresciuto d’importanza e contenuto, diventando un appuntamento atteso per chi lavora nel mondo dell’editoria, per gli scrittori e per i lettori.

PERCHÉ ISCRIVERSI

Il Women’s Fiction è un palcoscenico in cui lingue e culture diverse si mescolano per celebrare la scrittura, al femminile ma non solo. E se il mestiere dello scrittore è solitario, il Women’s Fiction Festival aiuta a trasformarlo in un coro di voci. Seguendo il modello delle maggiori Writers’ Conferences internazionali, il Festival propone infatti agli autori e alle autrici spazi di condivisione e di approfondimento sulle tecniche di scrittura e sui metodi e le strategie più innovative e mirate per proporre la propria opera sul mercato editoriale. La proposta del Women’s Fiction Festival rappresenta una grande novità sul mercato editoriale italiano, perchè crea ponti tra chi pubblica, chi scrive e chi legge.

Le ragioni per cui iscriversi al Congresso del Women’s Fiction Festival sono quindi molteplici: per cultura personale, innanzitutto, per confrontarsi con il mercato internazionale incontrando editori e agenti letterari, per entrare in una “rete” di condivisione, per acquisire nuove conoscenze, per cogliere l’opportunità unica di presentare il proprio manoscritto agli addetti ai lavori del mondo editoriale.

L’UFFICIO STAMPA DEL WOMEN’S FICTION FESTIVAL È OSPITATO NELLA PALESTRA DI AREA 8

IN VIA XX SETTEMBRE, 14

WOMEN’S FICTION FESTIVAL

UNA PRODUZIONE CULTURALE DI MATERA LETTERATURA

Prodotto e promosso da: Associazione MATERA LETTERATURA

Via San Francesco n 1 – 75100 Matera Cell: 333-5857933

contact@womensfictionfestival.com – www.womensfictionfestival.com