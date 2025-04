Profumo di Pane…infornata d’arte ad Altamura

E nel ruolo di ‘’fornai’’ gli artisti Matteo Lucca, Ettore Frani e Daniele Novello con le produzioni di un’arte policroma che spazia da dipinti, sculture, installazioni che mettono sulla pala il pane in tutte le declinazioni e significati. L’iniziativa, Curata da Giovanni Gardini e Nunzio Falcicchio, è stata , promossa dal MUDIMA – Museo Diocesano Matronei Altamura, con il patrocinio del Comune di Altamura, si inserisce nel calendario delle celebrazioni di “U Puen Nest” e Sant’Irene, eventi simbolo della cultura locale. L’iniziativa, per la prima volta al Sud, si svolgerà nella chiesa di Santa Croce dal 24 aprile al 25 maggio.



COMUNICATO STAMPA

IL PROFUMO DEL PANE

Mostra d’arte contemporanea ad Altamura

Il profumo del pane appena sfornato evoca tradizioni antiche e significati profondi. Da questa

suggestione nasce “Il profumo del pane”, una mostra d’arte contemporanea che esplora il

valore culturale e simbolico di questo alimento essenziale. L’evento, ospitato per la prima volta

nel Sud Italia, si terrà presso la Chiesa di Santa Croce di Altamura dal 24 aprile al 25 maggio

2025.

Curata da Giovanni Gardini e Nunzio Falcicchio, la mostra presenta le opere di tre artisti di

spicco nel panorama contemporaneo: Matteo Lucca, Ettore Frani e Daniela Novello.

Attraverso sculture, dipinti e installazioni, il pane diventa protagonista di una narrazione che

intreccia tradizione, spiritualità e dimensione conviviale.

“Il pane è vita, memoria e condivisione. Questa mostra rappresenta un opportunità unica per

riscoprire la nostra identità attraverso il linguaggio dell arte e della materia”, afferma il Sindaco

di Altamura, Vitantonio Petronella, sottolineando il legame tra il territorio e la sua tradizione

millenaria.

Dalla spiga al forno, il pane è frutto di gesti antichi e sapienti. Le opere in esposizione

raccontano questo processo e ne esplorano il significato più profondo, che si estende dalla

dimensione materiale a quella simbolica e spirituale.

L’iniziativa, promossa dal MUDIMA – Museo Diocesano Matronei Altamura, con il patrocinio

del Comune di Altamura, si inserisce nel calendario delle celebrazioni di “U Puen Nest” e

Sant’Irene, eventi simbolo della cultura locale.

“L arte ha la capacità di trasformare il quotidiano in un esperienza estetica e riflessiva. Attraverso

il pane, possiamo leggere il legame tra passato e presente, tra terra e spirito, tra fatica e dono.

Questa mostra vuole essere un ponte tra queste dimensioni”, spiega il curatore Giovanni Gardini,

evidenziando il valore profondo dell’esposizione.

INFORMAZIONI UTILI

Dove: Chiesa di S. Croce – Via S. Croce, Altamura

Quando: 24 aprile – 25 maggio 2025

Sabato – domenica e Festivi ore 10-13; 18.00-21.00.

Ingresso libero

Email: info@museodiocesano.org

SITO www.museodiocesano.org

Telefono: 3481518763

“Lasciamoci guidare dal profumo del pane e dal potere evocativo dell arte, per riscoprire un

patrimonio che ci appartiene e che ancora oggi ci nutre”.