Profumi e fumi di “Zagare e cannoni ‘’nell’ultimo libro di Tauro

E dopo la ‘’Nobile e il Popolano’’ e ‘’ L’eden del Regno’’ Leonardo Rocco Tauro, che meriterebbe una onorificenza della Real Casa del Regno delle Due Sicilie, ha dato alle stampe – per Valentina Porfidio editore- il terzo lavoro di una trilogia che dalla sua Montalbano jonico riporta a storia e personaggi del passato. Un romanzo identitario, ‘’ Zagare e cannoni’’, dove episodi, vicende, amori, religione, territorio sono intrisi del profumo dei fiori di arancio e dal fuoco e del fumo dei cannoni. Abbiamo incontrato Rocco a Matera, durante la presentazione del secondo lavoro e ci ha descritto l’ultima fatica.



“Zagare e cannoni” è l’ultimo romanzo della trilogia che dura quasi un secolo.- dice l’autore. Inizia nella seconda metà del Settecento e si dispiega fino all’Unità d’Italia (1861)attraverso il personaggio principale che è Maurizio Capirosso , che è un po’ il pretesto per raccontare la storia di un piccolo borgo del Regno di Napoli. Fino alla capitale partenopea e tutto ciò che succede . E’ un libro romanzo che racchiude un po’ la storia del nostro paese Montalbano jonico, all’epoca solamente Montalbano, e le condizioni di vita, le classi, l’amore di un giovane popolano con una nobile del posto, una baronessa che si farà suora per rispettare l’impegno preso a causa di una grazia ricevuta per il proprio innamorato. E ‘lui’ si innamorerà di un’altra donna, su sollecitazione della prima amata, perchè diventata suora -e da buona cristiana – vuole che metta sù famiglia, che abbia dei figli. Maurizio Capirossi è il personaggio chiave di questa trilogia, tra avventura, amore ,ma sopratutto la grande fede religiosa. Un romanzo che, per fare un paragone, tocca l’anima del romanticismo religioso che richiama Manzoni, contro la materia dell’illuminismo imperante. E’ un personaggio borbonico, che difende il Regno, contro i francesi e dice ”noi siamo napoletani” e dobbiamo difendere la ‘nazione’ napoletana . Aspetti che troveremo nell’ incontro che avrà con il nipote, Maurizio Capirossi junior , generale dell’esercito borbonico. Ma che lascerà l’esercito dopo che il generale dell’esercito piemontese Enrico Cialdini battè l’armata a Gaeta, ultimo caposaldo del regno borbonico. Lui non aderisce al nuovo Regno d’Italia che sta nascendo e che porterà alla repressione del Brigantaggio e alla spoliazione del Sud. Il confronto con il nonno – conclude Tauro- è un po’ la confessione di questa fedeltà al Regno di Napoli. Molti hanno trovato avvincente questa storia . Il terzo romanzo esce a fine mese. Zagare perchè sono i fiori d’arancio e Montalbano con i suoi giardini è permeata da questo profumo che è sinonimo di nozze e poi ”cannoni” perchè il Regno di Napoli soccombe sotto le cannonate piemontesi’’



Altro sogno nel cassetto? Rocco Leonardo Tauro è fiero della sua storia politica, di uomo di Destra e con la fiamma imperitura che continua ad ardere. “ Sulla scia di romanzi storici – aggiunge Tauro-sono in cantiere altri lavori legati al Ventennio. Montalbano e non solo. Quell’epoca del Regno d’Italia non può essere liquidato in due parole e in una data. E’ invece è stato un momento importante della storia d’ Italia con tutta la sua tragedia e anche tante cose positive che non dobbiamo mai dimenticare”. Il Duce sarebbe fiero…Adunata!