Quando si hanno sensibilità, creatività e voglia di dar forma, colore, a quello che anima la dimensione del sociale e allora vengono fuori forme e linguaggi espressivi, che colpiscono per incisività e per quello che sanno destare in quanti l’ammirano. Ed è quello che viene fuori dal lavoro di Caterina Rotondaro con il libro d’arte ”L’odore della terra”,con illustrazioni di Salvatore Sebaste, che sarà presentato sabato 4 settembre al museo archeologico di Metaponto. E’ la prima delle collaborazioni tra i due artisti? Chissa. Metaponto, per arte, storia e paesaggio è luogo che ispira.



L’ odore della terra” di Caterina Rotondaro e Salvatore Sebaste

Una pittoscultura, uno scritto, una fiala di terra in una cassetta di tempo e valori

Sarà presentato Sabato 4 settembre 2021 ore 18.00, presso il Museo Archeologico Nazionale di Metaponto il libro d’arte “L’ odore della terra” di Caterina Rotondaro con illustrazioni di Salvatore Sebaste.

I due artisti fuori dagli standard e dalle convenzioni artistiche tradizionali, hanno unito la loro passione per l’arte e per la creatività componendo un cofanetto, una sorta di cassetta per gli attrezzi valoriali da portare costantemente nel quotidiano per non dimenticare mai, guardando al futuro, il proprio passato, entrambi sempre in necessario equilibrio.

La cassetta è formata da una pittoscultura di Salvatore Sebaste, uno scritto di Caterina Rotondaro e una fiala contenente la terra di Basilicata, (sigillata con la ceralacca affinché il suo odore non vada perduto), integrano concetti, pensieri, simboli legati alla creatività, al tempo, al cambiamento, all’ambiente.

Come ha scritto Jolanda Carella Presidente dell’Associazione Culturale “La Spiga d’Oro” Metaponto in una riflessione che accompagna il libro ed inserita anch’essa all’interno del cofanetto:

La cassetta “L’odore della terra” di Rotondaro e Sebaste, realizzata durante il periodo della pandemia, è uno scrigno che lancia messaggi sociali e ‘vitali’ alla società contemporanea, concentrata spesso a inseguire veloci realtà effimere, trascurando la significatività di quei vissuti che un tempo erano valori.



Alla serata parteciperanno:

Savino Gallo- Direttore Museo Archeologico Nazionale di Metaponto;

Maria Rita Iaculli -Commissario Prefettizio Comune di Bernalda;

Piero Marrese -Presidente Provincia di Matera;

Tiziana D’Oppido – Assessora alla Cultura-Comune Matera;

Paolo Emilio Stasi – Presidente Circolo Culturale “La Scaletta” di Matera;

Emanuele Brescia – Presidente Circolo ACLI Bernalda;

Tra gli interventi:

Biagio Russo – Membro del Comitato Tecnico-Scientifico Fondazione “Leonardo Sinisgalli”;

Caterina Rotondaro- Autrice e Psicoterapeuta;

Salvatore Sebaste – Artista e Coordinatore dell’evento;

Pino Gallo Presidente Proloco Metaponto

Coordinamento tecnico Jolanda Carella Presidente dell’Associazione Culturale “La Spiga d”Oro”-

La serata sarà allietata dal violino del Maestro Antonio Fauzzi