E la traduzione dal racconto di Angelo Sarra sul pellegrinaggio al Santuario di Picciano di Matera nel mese di Maggio è presto fatto: ”…Preghiamo la Madonna, e se è vero che non possiamo andare a Picciano, almeno ci facciano andare alla chiesa di Piccianello”…ricordando la fede dei poveretti di un tempo che non potevano andare al santuario e ripetevano ” …M’agg(i) a P’ccien a quavodd du quen, u quen cu r’cchjnidd, m’agg(i) a P’ccianidd” e cioè ” Andremo a cavallo del cane, con l’orecchino, andremo a Piccianello”. Si contentavano perchè nella Chiesa di Maria Santissima Annunziata, un artistico tempio (abbattuto negli anni cinquanta per realizzare l’attuale chiesa) a ridosso della passeggiata al carro, che custodiva il quadro della Madonna e prima ancora nella chiesetta di via della Croce e a sua volta alla Materdomini del livello inferiore di piazza Vittorio Veneto. E c’era un comitato di galantuomini che organizzava i festeggiamenti. Reminiscenze del ‘900 e con una tradizione e una devozione per la Madonna del Santuario di Picciano che Angelo Sarra ha fatto bene a ricordare https://www.facebook.com/100001669539329/posts/2958684007530555?sfns=mo

nella ”restrittiva stagione” dei limiti di movimento imposti dal virus a corona. Si andava nella prima domenica di maggio, ma il 3 maggio è la vigilia dell’avvio della seconda fase, per cui si dovrà pazientare ancora un po’. ” U matarris l’on semb s’nt(it) chessa fest – dice Sarra-. S scev a P’ccien all’app(it) e chir ca nan s’ la f(i) dov’n sop’ o traìn” . Si partiva di notte e si andava a Picciano a piedi, chi non ce la faceva come gli anziani sul traino e si partiva di notte imboccando la vecchia strada circondata da muretti a secco e parchi di olive e mandorli, ormai abbattuti, tagliando per il Casino d’ la Mammèr ,come si diceva un tempo, dove è ora un parco con impianti sportivi.



E appena arrivati si entrava in chiesa per pregare, in ginocchio sulle formelle votive o strisciando la lingua fino all’altare se la grazia ottenuta era stata davvero grande e a un angolo del colonnato o con la solerzia di un devoto Vito Nicola Di Pede si raccoglievano ex voto e danaro da appendere e da consegnare ai monaci. ” …N’g(i)ncchiet- continua Sarra- angun(i)n ch la longua ‘ndarr…Dov’n braccialett, l’ab’t (i)n…i stev Vit N’caul Di Pede ” u ‘f’rnarucckj” ‘c’acchgghiev jund à na squot’l d’ scorp ex voto, t’rnis ” da consegnare ai monaci e apporre sul vestito della Madonna che partiva in processione poco dopo mezzogiorno. E c’erano devoti da Matera, Altamura, Gravina, Grassano, Irsina, Miglionico che litigavano per portare il simulacro della Madonna in spalle. Naturalmente il privilegio spettava a chi paga per avere questo onore. E la processione, tra canti e recitazione del rosario, raggiunge la via Crucis che era a valle.



Al ritorno la festa continuava sul piazzale dove facevano bella mostra carri e animali ” du vrazzoll” , fanatici, possessori di un traino e di almeno una pariglia di muli con ricchi finimenti tirati a luci e bardati come i muli del carro trionfale del 2 luglio. Ma c’era dell’altro come i fornaciai, ”u f’r’nacioll” che vendivano i fischietti di terracotta per la gioia dei bimbi e il più famoso era Peppino Niglio , che come altri aveva una bottega sul piazzale del santuario. E accanto c’era anche uno dei figli Pasqualino ”Pascalin” Di Pede gestore del bar Elena di via Margherita per gustare qualcosa d dissetante. Era ,anche.l’occasione per acquistare nastrini colorati che facevano bella mostra su traini o sui manubri delle prime motociclette, come Guzzi, ZIgolo e altre marche. Ma il pomeriggio era caratterizzato dalla consumazione del pranzo. Chi ”possedeva”, aveva un certo reddito, si portava la ”sogna ‘mbtt(it)”, la ”Sagnalet”. Altri gustavano l’arrosto, carciofi fritti, frittate, ceci o fave arrostiti e naturalmente non mancava il fiasco di vino, ”u trif’l du mm(i)r” e poi l’arjanett, u’ t’mbrridd i la catorr, l’organetto, il tamburello e la chitarra per ballare e cantare. Poi il ritorno a casa. Stanchi ma felici. Allora non c’era le restrizioni del virus a corona, ma tanta devozione. E Angelo a quella non rinuncia. Picciano o Piccianello aspetta che suoni il campanello o la campanella, quando si andava a Cristo alla Gravinella. Altro capitolo, altra tradizione… alla prossima puntata.