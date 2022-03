Non abbiamo ricevuto al momento segnalazioni di iniziative che in Basilicata celebrino il centenario della nascita ( Bologna 5 marzo 2022) di Pier Paolo Pasolini, che in Basilicata, a Matera e a Barile ha girato il ” Vangelo Secondo Matteo (1964), per cui riteniamo che l’avvio spetti al Museo internazionale della grafica (Mig) di Castronuovo Sant’Andrea,che dalla pagina social annuncia un evento che si terrà a Roma. Sabato 5 infatti alla Galleria nazionale di arte Moderna e Contemporanea , come da locandina, ci sarà un ricordo a tema ” Che cosa sono le nuvole?” con il padrone di casa Peppino Appella, Cristiana Collu , Roberto Antonelli, Goffredo Fofi, Paolo Mauri, Stefania Parigi, Biancamaria Frabotta, Goiele Casubolo, Francesco Giuseppe Trotta, Giovanni Coltelli e Graziella Chiarcossi Cerami. Nel programma anche letture sull’opera dell’artista e poeta, affidate a Matteo Cerami e musiche di Gioele Pizzuti. Al Mig ne parleranno ”in contemporanea” altri appassionati