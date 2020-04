Sono le persone tutte d’un pezzo che sanno di andare incontro alla morte, a testa alta,per una nobile causa : la libertà. E se la lotta è contro il nemico delle libertà il rischio vale tutta la vita. E’ racchiuso in questa ferrea volontà di tirare dritto e di essere di esempio per gli altri la storai di Guido Picelli, il grande combattente proletario, che tenne testa e sfidò il duce Benito Mussolini dopo il delitto del deputato socialista Giacomo Matteotti del quale si assunse ”ogni responsabilità”. E la bandiera rossa issata davanti al Parlamento fu un gesto di sfida che non rimase impunito, con le persecuzioni che puntualmente arrivarono. Ma Picelli, fedele alla linea e agli ideali di lotta, come ci racconta in questo articolo Francesco Calculli, proprio non mollava e aveva un pregio pensava e agiva con lungimiranza, come quando aveva costituito a Parma la guardia rossa autonoma per contrastare la prepotenza delle squadre fasciste finanziate dalla borghesia agraria e dai padroni del vapore. Chissà, col senno di poi, come sarebbe stata la storia del Paese se l’organizzazione della resistenza dei giovani socialisti e comunisti si fosse diffusa. Ma di Picelli ce n’erano pochi. E lasciamo a un altro ‘fedele alla linea’, Francesco Calculli, direttore del museo della Resistenza italiana e del Comunismo, raccontarci la luminosa, ma breve e intensa vita tra Italia, Russia e Spagna del comandante guerrillero ”Guido” Picelli.



IL NOSTRO 25 APRILE: GUIDO PICELLI IL GRANDE COMBATTENTE PROLETARIO CHE RIDICOLIZZO MUSSOLINI. Il 5 gennaio 1937, sulle alture spagnole di El Maroral, una pallottola vigliacca colpiva alle spalle e uccideva Guido Picelli, comandante del Battaglione Garibaldi composto da volontari delle Brigate Internazionali. Fu a Barcellona in una giornata di primavera del 1994, che mi venne raccontata per la prima volta la storia di uno degli oppositori antifascisti più importanti e ingiustamente anche più misconosciuti della storia della Resistenza Italiana. Josè un vecchio miliziano anarchico che mi era stato presentato da un mia cara amica catalana, mi aveva invitato a casa sua, perchè ci teneva a farmi vedere una fotografia dove c’è «quel comunista italiano, Picelli, il più grande comandante militare delle Brigate Internazionali». Josè Carlos mi accoglie con la solita cordialità, ed è subito ansioso di mostrarmi quella fotografia scattata se non ricordo male nei primi mesi di guerra del 1936, dove vicino al leggendario capo dell’anarchismo spagnolo Buenaventura Durruti e ad Andrès Nin segretario politico del POUM , c è un uomo alto che ha un portamento elegante e fiero che incute rispetto. Mi colpiscono gli occhi intensi, luminosi, e magnetici, che hanno solo quelli che sono disposti a sacrificare la propria vita per l’ideale in cui credono;e infatti a me sembrò di vedere lo stesso sguardo intenso che ha il “Che” nella famosissima fotografia di Alberto Korda. Il vecchio anarchico osserva in silenzio, compiaciuto, il mio stupore e la mia emozione, poi in un italiano stentato ma comprensibile mi disse che «con i comunisti stalinisti negli ultimi mesi della Guerra Civile arrivammo allo scontro armato come e anzi peggio che con i fascisti, ma ai funerali di Picelli , qui a Barcellona noi miliziani della Colonna Durruti c’eravamo tutti per rendere onore a quell’eroe purissimo.» Ma chi era quest’uomo coraggioso, altruista, nobile, libertario e beffardo? Madre portinaia, padre cocchiere, Picelli nasce a Parma il 9 ottobre 1899, cresce nei borghi dell’Oltretorrente, covo di un popolo ribelle. Fa le medie poi va a lavorare come orologiaio. La sua passione è il teatro. Ha 17 anni quando dice alla madre « Metti giu’ il riso che torno». Rimase invece via sei o sette anni, percorrendo tutta l’Italia come attore girovago. Ritornò all’inizio del 1912 e, affacciandosi alla porta di casa, domandò come niente fosse: «Mamma. è cotto il riso?»



Tutta la vita di Guido Picelli fu improntata a questa sua libera visione della vita. Al Partito socialista aderi giovanissimo; decisamente contrario all’intervento dell’Italia nella prima Guerra Mondiale, quando fu chiamato alle armi ed inviato al fronte si comportò tuttavia valorosamente . Fu congedato nel 1919: dalla guerra ereditò una medaglia, il grado di tenente ed una ferita alla gamba che l’obbligava a zoppicare; aveva inoltre acquisite alcune nozioni di tecnica militare che gli sarebbero servite alcuni anni dopo. Riapri il suo negozietto di orologiaio, ma la sua mente stava ormai orientandosi in modo deciso verso l’attività politica. Uno dei problemi sociali più gravi era allora quello dell’assistenza morale e materiale alle vittime della guerra. Guido divenne dirigente provinciale della Lega proletaria mutilati invalidi e vedove di guerra. Ma sulla scena politica italiana era apparso il Fascismo. Picelli ebbe subito l’intuizione sicura della natura di classe del fascismo, nonostante la demagogia, le mistificazioni pseudo – sindacali che esso impiegava , specialmente in provincia di Parma, per allargare la sua base di massa. Allo stesso modo egli non aveva alcun dubbio circa la necessità di mantenere l’unità della classe operaia, particolarmente nell’organizzazione sindacale, se si voleva fronteggiare il nuovo pericoloso nemico. Fu all’epoca dell’occupazione delle fabbriche , nel settembre 1920, che Guido fondò a Parma la «Guardia rossa autonoma», un’organizzazione operaia a carattere militare da contrapporre alle violenze fasciste. I membri di questo corpo erano tutti giovani socialisti, ma agivano in modo del tutto autonomo dalla Direzione del Partito Socialista, la quale ne vedeva anzi con sospetto l’attività. Nonostante le profonde divergenze interne, la «Guardia rossa autonoma» seppe condurre alcune azioni di una certa efficacia, come quella che portò, nell’autunno del 1920, all’occupazione della stazione ferroviaria di Parma per impedire la partenza di convogli militari per l’Albania. In quell’occasione Picelli venne arrestato e rimase in carcere fino alla sua elezione a deputato ( col PSI) , avvenuta l’anno successivo. Durante la detenzione di Picelli, la «Guardia rossa autonoma» si era sciolta, ma nel 21′ a Parma e in varie altre città emiliane si formano, in modo spontaneo, gli Arditi del popolo; chiunque poteva farne parte ad un’unica condizione: la volontà di lottare con ogni mezzo contro il fascismo. Picelli intuisce l’importanza degli Arditi del popolo che avrebbero potuto costituire un baluardo valido contro il fascismo, per cui da subito è in prima fila. Nel 1922 il terrore fascista dilaga. La risposta è debole, le sinistre sono divise quasi ovunque, ma Parma non cede. Il primo Maggio 1922, Guido scriveva sul foglio “Idea Comunista”:« In tutta la Valle Padana, Parma è l’unica zona che non sia caduta in mano al fascismo oppressore. La nostra città, compresa una buona parte della provincia, è rimasta una fortezza inespugnabile, malgrado i tentativi fatti da parte dell’avversario. Il proletariato parmense non ha piegato e non intende piegare..»



In questo senso Picelli sarà sempre ricordato per la BATTAGLIA DI PARMA del 1922, quando sconfisse con 400 Arditi del popolo i 10 mila squadristi fascisti guidati da Italo Balbo. Fu una vittoria unica, un capolavoro tattico che i due partiti della sinistra marxista socialista e comunista, e le altre forze politiche democratiche nazionali non vollero trasformare in strategia. Cosi tra errori, settarismi e divisioni, misero il Paese in mano ai fascisti. La strategia politica di Picelli era racchiusa in due parole: «unità e azione». Con il suo Fronte Unico, composto da anarchici, comunisti, socialisti, cattolici e repubblicani nel 1922 sbaragliò i fascisti. Per primo aveva indicato una via, che sarà percorsa molti anni dopo e con grave ritardo dai partiti antifascisti con la costituzione del CNL ( Comitato di Liberazione Nazionale). Nel 1924, Picelli , che nel frattempo era passato al Partito Comunista, venne rieletto deputato nella lista di “Unità popolare” formata dai terzinternazionalisti e dai comunisti. Il 10 giugno di quello stesso anno Mussolini, ritenendosi ormai sicuro dominatore del Paese, si macchiò di uno dei suoi più efferati delitti: l’uccisione del deputato socialista Giacomo Matteotti. Fece però male i suoi calcoli , perchè il Paese seppe ritrovare la propria dignità ed un sussulto di indignazione e ribellione scosse profondamente la dittatura mussoliniana che fu sul punto di crollare. Ma l’opposizione non seppe approfittare dell’occasione propizia e si limitò ad una sterile condanna morale che permise al fascismo di riprendere fiato e passare all’offensiva. I comunisti, viste respingere dagli altri partiti democratici le loro proposte di chiamare le masse allo sciopero generale e di trasformare L’Aventino in Antiparlamento, decisero di rientrare a Montecitorio per continuare a denunciare da quella tribuna le illegalità ed i crimini dei fascisti e per chiarire i punti essenziali della loro lotta politica. E’ in questa volontà di lotta e di orientamento che s’inquadra il gesto clamoroso compiuto da Picelli il primo Maggio 1925. Quel giorno il deputato comunista raggiunse il balcone di Montecitorio, tolse da sotto la giacca una grande BANDIERA ROSSA e la legò all’asta di ferro facendola sventolare nell’aria di Roma. La gente seppe cosi che neppure nel Parlamento trasformato in «bivacco di manipoli» la BANDIERA ROSSA ERA DISPOSTA AD AMMAINARE! Nel novembre 1926, a seguito della emanazione delle Leggi fascistissime, Picelli fu arrestato e condannato a 5 anni di confino che scontò a Lampedusa e a Lipari, dopo sette mesi di carcere a Siracusa e Milazzo. Liberato nel 1931, Guido espatriò in Francia e poi in Unione Sovietica: qui ebbe l’incarico di insegnare strategia militare alla Scuola Leninista Internazionale. Svolse attività politica per il Comintern, tenne i contatti tra gli esuli italiani e collaborò a riviste politiche, ma la sua insofferenza per il nuovo potere stalinista lo fece cadere in disgrazia. Non fu travolto dalle purghe, come tanti altri suoi compagni, ma venne destituito dall’insegnamento e mandato a lavorare in fabbrica, dove comunque venne emarginato e guardato con diffidenza, perchè sospettato di simpatie trozkiste. Nel 1936, allo scoppio della Guerra Civile Spagnola, Picelli fu uno dei primi a chiedere di partire: dopo un lungo viaggio attraverso l ‘Europa, ai primi di novembre del 1936, giunse finalmente a Barcellona. Due giorni dopo era ad Albacete, dove si concentravano i volontari dei vari Paesi, che Guido avrebbe personalmente addestrato. I volontari, tra cui c’erano anche molti italiani, avevano un grande entusiasmo, ben decisi a lottare a fondo contro il fascismo, ma, per la maggior parte, mancavano di istruzione militare ed erano insofferenti della disciplina. In poche settimane Picelli seppe trasformare i suoi uomini in perfetti soldati, dando prova di grande capacità e pazienza: «sapeva rispondere, senza offendere, non si stancava mai di ripetere, spiegare, confortare…» ricorderà molti anni dopo uno dei volontari italiani.



In dicembre l’atteso ordine di raggiungere Madrid e quindi il fronte, Guido è comandante di compagnia. Fin dai primi scontri riconferma le sue straordinarie doti militari e assume il comando del Battaglione Garibaldi, quello che i suoi volontari vollero poi chiamare affettuosamente « il Battaglione Picelli. » Capodanno 1937: i garibaldini di Picelli sconfiggono i fascisti a Mirabueno e catturano sessanta prigionieri. Guido conduce i suoi uomini all’attacco senza che nulla sfugga al suo sguardo. Si rivela abile, coraggioso, deciso. Il giorno 5 gennaio si ricomincia. Questa volta l’obbiettivo è il monte San Cristobal. Il battaglione polacco « Dombrowsky » deve sostenere il peso maggiore dell’azione, mentre i garibaldini sono impegnati nella conquista di alcune alture che proteggono il settore sinistro dello schieramento repubblicano. Incomincia la marcia verso gli obbiettivi; si procede faticosamente attraverso un terreno impervio; difficile è il trasporto delle armi pesanti e delle munizioni. Dopo un’ora e mezza i garibaldini giungono ai piedi di El Matoral. Non sia sa se in cima vi siano i fascisti. Ad un tratto, dalla sommità del colle si apre la sparatoria: i proiettili sibilano intorno, schegge di pietre volano da ogni parte, ma i garibaldini, con il loro comandante Picelli sempre in testa, superano la resistenza dei fascisti ed occupano la cima. Bisogna subito sistemare la difesa, piazzare le mitragliatrici… Guido dà gli ordini, incita a far presto, aiuta. Ma proprio in quel momento, mentre si rialza dall’aver sistemato un’arma automatica, da una mitragliatrice nascosta su un costone di fronte, a circa 500 metri, parte una raffica prolungata. Il comandante Picelli è colpito in pieno e cade di schianto: la morte è istantanea. I fascisti continuano a battere l’altura e solo a notte sarà possibile recuperare il corpo, che viene riportato a Mirabueno. I funerali, imponenti, si svolgono a Barcellona, in quella città dove era giunto appena due mesi prima, ansioso di combattere. Sulla lapide soltanto un nome, due date e poi: “ DEPUTATO ITALIANO ANTIFASCISTA MORTO PER LA LIBERTA’ DELLA SPAGNA” Il tempo è trascorso velocemente quel pomeriggio del 1994, devo rientrare in albergo prima che sia notte, ma il vecchio Josè Carlos mentre mi accompagna alla porta, dun tratto afferra il mio braccio destro e mi dice fissandomi dritto negli occhi :« negli anni 20′ e 30′ Picelli fu una vera leggenda per il proletariato internazionale! Devi raccontare la sua storia quando torni in Italia!» Mi auguro finalmente a più di 20 anni di distanza da quella mia visita indimenticabile, di esserci adesso riuscito. Per esaltare la grandezza di Guido, basta leggere le sue parole: “ COME LA LUCE E L’ARIA LE IDEE DI LIBERTA’ E UGUAGLIANZA PENETRANO OVUNQUE E NESSUNA FORZA PUO’ CONTENERLE. LA STORIA NON SI FERMA, ESSA SI COMPIE MALGRADO TUTTO; CIO’ CHE DEVE CADERE CADA, CIO’ CHE DEVE NASCERE NASCA. SBARRATE IL CORSO DI UN FIUME E AVRETE UN’INONDAZIONE. SBARRATE L’AVVENIRE E AVRETE LA RIVOLUZIONE” . ( F Calculli )