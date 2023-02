Prima che il Gallo canti…tu disegnerai a “Strane nuvole’’

E cosi sarà domenica 19 febbraio a Matera, presso l’associazione di promozione sociale (APS) ‘’ Strane Nuvole’’, con la mostra ‘’ Strane chine’’ dedicata all’ingegnere e appassionato di fumetti, musica rock Romeo Gallo, preso dal sacro fuoco – come Santa Barbara, Patrona del Corpo dei Vigili del Fuoco- di disegnare, immaginare, personaggi e tavole che sono finiti su testate e in rassegne di settore. Dalle prime ‘’inchiostrate’’ di Ramarro, l’eroe supermasochista inventato da Giuseppe Palumbo e di altri personaggi, Romeo Gallo ne ha fatta di strada sulle tavole da disegno. E così, schizzo dopo schizzo, nuvoletta dopo nuvoletta, è finito nel Paradiso dei fumettisti con un tratto originale a focale variante ‘’ Carl Zeiss’’ che spazia dal fumè al fumetto d’autore. Per lui parleranno le 12 tavole che gli amici di Strane Nuvole espongono per chiederne un’altra, la 13^ da esporre in sede. Ma prima che il ‘’ Gallo’’ canti,, come ripete il noto brano ‘’Al Traditore’’ degli Squallor… tra i complessi ‘cult’’ del Romeo della prima ora.



“Strane Chine”,

inaugurazione mostra personale del fumettista Romeo Gallo,

domenica 19 febbraio, ore 19.30,

presso APS Strane Nuvole – Via Gattini 8,

Matera

Domenica 19 febbraio l’associazione di promozione sociale dedita alla

promozione e diffusione della cultura del fumetto, Strane Nuvole,

inaugurerà il nuovo spazio espositivo all’interno della propria sede

con una mostra personale del fumettista materano Romeo Gallo.

La mostra ripercorre in dodici tavole scelte insieme al curatore

Roberto Ditaranto, la carriera fumettistica di Gallo. Disegnatore e

inchiostratore, attualmente Comandante dei Vigili del Fuoco di

Barletta-Andria-Trani, esordisce alle fine degli anni ’80

inchiostrando alcune tavole di Ramarro, il primo supereroe masochista,

disegnate da Giuseppe Palumbo. Diventerà poi disegnatore dello stesso

personaggio e di tanti altri, come Chilly, per citarne uno. Nell’89

poi, crea, ancora in team con il collega materano, il suo personaggio

più noto, The Washer, il primo supereroe dell’intima igiene. Nato

sulle pagine di Frigidaire, continua la sua storia editoriale su Il

nuovo Male e negli albi Phoenix. Trova recentemente nuova vita in un

cofanetto (Antezza Tipografi, 2022) contenente, oltre alle prime

storie ristampate per l’occasione, le nuove avventure del personaggio

alcune delle quali realizzate insieme ad altri colleghi tra i quali

Danilo Barbarinaldi, membro di Strane Nuvole.

La mostra “Strane Chine” sarà inaugurata domenica 19 febbraio alle

19.30, presso la sede di Strane Nuvole, in via Gattini 8 a Matera e

resterà aperta al pubblico con ingresso libero e gratuito dal

mercoledì al sabato, dalle 17.00 alle 20.00 fino al 15 marzo.

