Letteratura e pittura come è nella tradizione dei premi letterario e di pittura dedicati al medico, scrittore, politico e artista Carlo Levi che visse ad Aliano e a Grassano gli anni del confino politico durante il Ventennio, lasciando una eredità morale e di impegno sociale con la pubblicazione del libro ‘’ Cristo si è fernato a Eboli’’. I premi istituiti e portati avanti con il Il Circolo Culturale “Nicola Panevino” con il Parco Letterario“Carlo Levi” ed il Comune di Aliano rappresentano un appuntamento importante nella prosecuzione di un percorso, che coinvolge scrittori, ricercatori e soprattutto i giovani sempre più affascinati e attenti sui tanti aspetti della produzione leviana. La pubblicazione dei due bandi è un ulteriore stimolo a tornare sui luoghi leviani e ad apprezzare sul campo atmosfere, segni di un pensiero di levatura internazionale. E Aliano con un percorso autonomo e all’interno delle potenzialità del Parco Letterario sta dando un contributo importante per la valorizzazione di Levi e del territorio.

BANDO PREMIO LETTERARIO NAZIONALE “CARLO

XXIII EDIZIONE

Art.1 – Il Circolo Culturale “Nicola Panevino” con il Parco Letterario“Carlo Levi” ed il Comune di Aliano indice un Bando di Concorso Nazionale e Internazionale per la XXIII Edizione del Premio Letterario “Carlo Levi”, artista e scrittore torinese, confinato e sepolto ad Aliano, autore del famoso libro “Cristo si è fermato a Eboli”.

Art.2 – Il Concorso si articola in 5 sezioni:

– Sezione Narrativa Nazionale: opere pubblicate nel 2019

– Sezione Saggistica Nazionale: opere pubblicate nel 2019;

– Sezione Narrativa/Saggistica Regione Basilicata: opere pubblicate nel 2019

-Sezione Narrativa/Saggistica Europea : opere pubblicate nel 2019- —

-Sezione Tesi di laurea su Carlo Levi: discusse dalla morte di Carlo Levi fino al mese di dicembre del 2019 e mai presentate a concorso;

Art.3 Premi:

– Sezione Narrativa Nazionale : € 1.500 + rimborso spese viaggio

Residenti fuori Regione B.;

– Sezione Saggistica Nazionale: € 1.500 + rimborso spese viaggio res.fuori Regione Basilicata

Sezione Narrativa/Saggistica Internazionale: € 1.500 + rimborso spese di viaggio per residenti fuori Regione Basilicata;

-Sezione Narrativa/Saggistica Regione Basilicata: € 1000;

– Sezione Tesi di Laurea: € 500 + rimborso spese viaggio per residenti fuori Regione;

Art.4 – Modalità di partecipazione:

– Non si richiede nessuna quota di partecipazione.

– Ogni partecipante deve far pervenire entro .10 copie della pubblicazione in concorso con il relativo curriculum entro il

30 aprile 2020;

Art.5 – Per il ritiro del Premio è obbligatoria la presenza del Vincitore; in caso di assenza verrà considerato rinunciatario a tutti gli effetti;



XXXIV EDIZIONE

ESTEMPORANEA INTERREGIONALE DI PITTURA

“PREMIO CARLO LEVI”

Aliano, 15 Maggio 2020

REGOLAMENTO

Art.1- Il Circolo Culturale “N. Panevino” e la Pro-Loco Aliano, con il Parco letterario “Carlo Levi” di Aliano, con il Patrocinio della Regione Basilicata ed il Comune di Aliano, organizza per Venerdì 15

maggio 2020 la XXXIV Edizione di Estemporanea Interregionale di Pittura “Premio Carlo Levi”;

Art.2 – L’Estemporanea verte sul tema “da Eboli ad Aliano e…”; tecnica libera con riferimento alla tematica leviana;

Art.3- La manifestazione artistica è riservata agli studenti delle classi terminali e precisamente del IV° e V° anno degli Istituti, delle Scuole d’arte e di Istruzione Superiore di Basilicata, Puglia,Calabria e Campania, ecc…;

Art.4- Al concorso possono partecipare anche liberi artisti e professionisti;

Art.5- La manifestazione comprende 2 sezioni:

 SEZIONE PAESAGGIO REALE:;il paesaggio di Aliano, visto attraverso gli occhi di Carlo Levi;

 SEZIONE MURALES NEL CENTRO STORICO: Come lavoro di gruppo dell’istituto: progetto concordato con l’organizzazione del premio almeno 15 giorni prima della manifestazione;

Art.6- L’adesione, senza quota, deve pervenire alla Segreteria del Premio entro il 25 Marzo 2020 a mezzo Posta elettronica: dilengepietro@gmail.com – circoloculturalepanevino@gmail.com ;

Art.7- I partecipanti dovranno presentarsi l’ 15 maggio 2020, con inizio dalle ore 8.30, presso la sede del Circolo Culturale “N.Panevino” in Via Roma, N.20, per ritirare solo la tela che verrà fornita gratis dall’Organizzazione del Premio; mentre l’altro materiale occorrente per il lavoro deve considerarsi a carico dei partecipanti;

Art.8- I lavori dovranno essere consegnati alle ore 16.00 dello stesso giorno presso L’Auditorium Comunale alle spalle dell’anfiteatro. dove avrà luogo la cerimonia di premiazione a partire dalle ore 18.00;

Art.9- Le opere saranno valutate da apposita Giuria formata da n.1 rappresentante dell’Organizzazione e da n.1 rappresentante di ogni Istituto o scuola partecipante;

Art.10- Il giudizio della Giuria è insindacabile;

Art.11- Per la “sezione paesaggio reale”: il 1° classificato di ogni Istituto, compreso quello del gruppo “liberi artisti professionisti”, riceverà una litografia di Carlo Levi del 1974, raffigurante la tipica famiglia contadina Lucana, ed n.1 coppa;

Art.12- Per la “sezione murales”: verrà consegnata n.1 coppa ai singoli componenti del gruppo ed n.1 litografia di Carlo Levi per la Scuola di appartenenza;

Art.13- Tra il 1°Classificato dei vari Istituti la Giuria provvederà a scegliere il 1°Classificato in

Assoluto del concorso, a cui verrà consegnato un premio di € 100,00;

Art.14- Al 2° ed al 3° Classificato di ogni Istituto, compresi quelli del gruppo esterno, verrà

consegnata una coppa;

Art.16- Tutte le opere del concorso, indistintamente, resteranno all’Organizzazione;

Art.17- La partecipazione all’Estemporanea comporta l’incondizionata accettazione del Regolamento;

Art.18- Ai partecipanti verrà offerta la colazione a sacco sul posto di lavoro dalle ore 12.00.

Per informazioni ed adesioni rivolgersi a:

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

XXXIII EDIZIONE

ESTEMPORANEA INTERREGIONALE

DI PITTURA

“PREMIO CARLO LEVI”

Via Stella,65- 75010 ALIANO (MT)

Tel./fax: 0835/568074

Cell. 329/9636664

E-mail: dilengepietro@gmail.com

E-mail: circoloculturalepanevino@gmail.com

A tutti i vincitori residenti fuori Regione verrà offerta l’ospitalità ad Aliano, comprese il rimborso spese di viaggio;

Art.6 – Giuria del Premio:

La Giuria del Premio è formata da:

Raffaele Nigro, Presidente della Giuria – Giuseppe Lupo – V. Angelo Colangelo – Dilenge Pietro(Presidente

Circolo Culturale “N. Panevino”) – Antonio Colaiacovo (Presidente Parco Letterario Carlo Levi) – Luigi De Lorenzo(Sindaco pro- tempore di Aliano) – Antonio Avenoso;

Art.7 – Manifestazione conclusiva:

La manifestazione conclusiva del Premio avrà luogo ad Aliano entro il 30 APRILE 2021;

Art.8: – I nomi dei vincitori saranno pubblicati entro la fine di ottobre 2020 sul sito del Parco :

www.parcolevi.it- www.aliano.it

Art.9: – Le opere in concorso devono pervenire entro la data di scadenza al:

” Circolo Culturale “Nicola Panevino” Segreteria Premio Letterario Nazionale “Carlo Levi” Via Umberto 1° n. 56

75010 ALIANO(MT)

CIRCOLO CULTURALE “N. PANEVINO” Via Umberto 1°,56– 75010 ALIANO (MT)

Tel./fax: 0835-568074 / cell. 329-9636664