Non l’ha fermato nemmeno il virus a corona…se non fosse alla rinuncia, forzata, del palco reale dal vivo, con giuria, pubblico e appassionati. Il premio Lams Matera, 20^ edizione del festival contest internazionale è visibile sul canale yout tube con le produzioni di 140 concorrenti, dai cinque anni in sù… E chissà, che nello spartito internazionale, non vengano fuori le nuove stelle del firmamento della grande musica. Per due di lor si aprirà la strada del ” Music for young” una opportunità per sostenere la carriera di giovani promesse. Il direttore artistico Giovanni Pompeo, nato in una famiglia di musicisti, è una nota di armonia che lascia ben sperare per il futuro…in musica, naturalmente. Come gli auguri per Natale. Repertorio vasto per una atmosfera che auspichiamo sia serena, e in salute, per tutti.



Al via il “Premio Lams Matera” – 20^ edizione del Festival/Contest internazionale riservato ai giovani musicisti, per la prima volta in modalità on line dal 18 al 20 dicembre – 140 concorrenti da tutto il mondo

Dopo il grande successo della 19^ edizione, tenutasi nell’anno di Matera Capitale Europea della Cultura,

il Premio Lams Matera – Festival/Contest Internazionale per giovani musicisti (intitolato “Rosa Ponselle”

fino al 2018) giunge alla 20^ edizione e si inserisce nelle numerose iniziative artistiche e culturali pensate per festeggiare il 30esimo anno di fondazione del Lams – Laboratorio Arte Musica e Spettacolo, con il patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, della Regione Basilicata, del Comune di Matera, della Provincia di Matera. Per questa nuova edizione per la prima volta in modalità online, sono oltre 140 i partecipanti che si sono iscritti da ogni parte del mondo: Italia, Cina, Giappone, Irlanda, Bulgaria, Hong Kong, Romania, Croazia, Austria, Bosnia ed Erzegovina, Danimarca, Macedonia, Usa, Svizzera, Polonia e Germania, pronti a competere anche in una modalità differente e nuova rispetto al passato.

Nelle giornate dal 18 al 20 dicembre, sul canale YouTube del Lams sono visibili i video inviati dai concorrenti, di età dai 5 ai 35 anni, divisi nelle sezioni pianoforte, archi, fiati, chitarra, arpa, percussioni, fisarmonica, musica da camera.

La giuria, oltre a premiare i migliori per ciascuna sezione con borse di studio, selezionerà inoltre due musicisti (o gruppi da camera) eccezionalmente meritevoli cui assegnerà concerti premio retribuiti per l’iniziativa “Music for Young”, che si terrà nel 2021 a Matera. Ciò al fine di contribuire attivamente all’avvio delle carriere di giovani musicisti, offrendo loro un “palcoscenico” e un inquadramento lavorativo da professionisti.

Il settore della promozione dei giovani musicisti si conferma così un ambito in cui il Lams vuole investire al fine di stimolare sempre più la crescita delle ricchezze e potenzialità artistiche, locali e non, delle nuove generazioni.

Per il direttore artistico del Premio, M° Giovanni Pompeo, “l’adesione straordinaria da tutto il mondo di tanti bravissimi giovani musicisti, testimonia della ormai riconosciuta levatura internazionale del Lams, società che da 30 anni è protagonista con eventi di altissimo valore artistico, in collaborazione con enti come la Filarmonica della Scala, Casa Ricordi, SIAE, Rai Radio Tre, e con il supporto del Mibact, della Regione Basilicata, del Comune di Matera, dell’APT. Ricordo che, oltre alla Targa del Presidente della Repubblica, gli eventi organizzati l’anno scorso hanno portato all’assegnazione del Premio Abbiati della critica musicale e all’inserimento nella Top10 dei migliori concerti di classica del 2019 da parte del “giornale della musica”.

Nei prossimi giorni saranno comunicati aggiornamenti sull’andamento del “Premio Lams Matera”, con tutti i vincitori.

Info: Facebook Lams Matera

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCDOMBrM5jopktBgD9OUyMPg