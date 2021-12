Una menzione speciale agli organizzatori del Premio letterario” Città dei Sassi” che hanno condiviso il suggerimento del presidente della Provincia di Matera, Piero Marrese, di favorire la lettura di testi tra i ragazzi nelle scuole anche incontrando autori di libri di successo. E la proposta è stata subito accolta da Vera Slepoj e da Rosa Gentile che portano avanti, con successo e consenso, l’organizzazione del premio. Tant’è che l’anno prossino ci sarà un premio per i giovani, dedicato al ”romanzo breve”. Bene. La lettura dei libri arricchisce e non poco cultura e personalità dei ragazzi, troppo presi da un mondo virtuale e spesso alienante che è quello dei social. C’è un anno di tempo per lavorarci. Nel frattempo Giancarlo Marinelli con il libro “11” (La nave di Teseo editore). Maurizio Torchio autore del “L’invulnerabile altrove” (Einaudi editore) e Imma Vitelli autrice de ” La guerra di Nina” (Longanesi Editore) sono i finalisti del Premio letterario ” I Sassi di Matera” 2020- 2021. Lo hanno annunciato gli organizzatori nel corso della conferenza stampa che precede la premiazione fissata per sabato 18 dicembre a Palazzo Lanfranchi. Il premio giunto alla terza edizione è stato ideato da Vera Slepoj, psicoterapeuta e scrittrice, nonché presidente della Federazione Italiana Psicologi, e da Rosa Gentile, dirigente regionale e nazionale Confartigianato.



La Giuria ha,inoltre, comunicato l’assegnazione del premio speciale per la cultura nelle Istituzioni a Ugo Zampetti, segretario generale della Presidenza della Repubblica e di tre premi speciali, che saranno comunicati nel corso della cerimonia, per la letteratura dei territorio; speciale “Helvetia” – Opera Prima e menzione Speciale per la Letteratura di Genere.