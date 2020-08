Ormai il nostro insegnante in pensione Antonio ”Tonino” Lacava, da Ferrandina (Matera), lo hanno adottato tutti,insieme al suo fedele Ape Bibliomotocarro che ha percorso migliaia di chilometri per promuovere educazione alla lettura, cultura, principi di solidarietà e di inclusione in luoghi e tra gente di ogni ceto, etnia e condizione sociale. E così da Isola CapoRizzuto (Crotone) lo attendono il 22 agosto – presso la fortezza della frazione di Le Castella -per consegnarli un riconoscimento che sa tanto di stima, gratitudine. La nota dell’ufficio del Sindaco, che pubblichiamo di seguito, è semplice ed efficace per il messaggio che lancia e unisce ancora una volta la comunità calabrese a quella della Basilicata, Isola Capo Rizzuto a Matera dove è nato don Pino Caiazzo, mons Giuseppe Antonio Caiazzo,dal 2016 Arcivescovo della Diocesi di Matera-Irsina. E nel biblomotocarro non mancheranno testi che parlano delle due comunità, tra culture religiose e civiltà rupestre, semplicità degli uomini e di tanti bambini che si apprestano a tornare a scuola in sicurezza e tra le mani un buon libro.



LA NOTA DEL MUNICIPIO DI ISOLA CAPO RIZZUTO

Pregiatissimo/a, in una ottica di rinascita di un territorio da sempre martoriato, da quest’anno in sinergia con il nascente comitato Aragona, questa amministrazione intende promuovere un evento da tenersi ogni anno, presso la locale frazione di Le Castella. Nasce così il PREMIO ARAGONA.

L’obiettivo principale è quello di concorrere insieme a personalità come la sua da sempre impegnate in tale direzione, e alle altre istituzioni locali e nazionali, ad un’opera di sensibilizzazione territoriale che porti a smuovere le conoscenze di tutti, verso una società civica e sociale moralmente necessaria.

Per tale ragione, saremmo lieti di averla nostro ospite nella serate di giorno 22 Agosto, dalle 18.00 in poi, presso la fortezza della frazione di Le Castella, dove consegneremo un nostro riconoscimento ad alcuni ospiti il cui impegno passato ha permesso di aprire gli occhi verso un nuova società, che ci dovrà sempre contraddistinguere.

Isola di Capo Rizzuto, 12 Agosto 2020