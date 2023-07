Premio 2024 “Il borgo…di La Martella” ? Ma sulla buona tavola…

…naturalmente, visto che quel piatto povero- come la ”crapiata”- ma nutriente della cucina contadina e, in generale, della dieta mediterranea ci sembra il filone giusto su cui puntare per la edizione del 2024 di un premio letterario, che può entrare a pieno titolo tra i settori ”specializzati” di quello nazionale ideato e organizzato da David Spezia. E una conferma non poteva che venire dalla serata, davvero ben riuscita, ospitata a piazza Montegrappa con tanti visitatori venuti da fuori regione e dalla città, nonostante la concomitanza di altri eventi



E a La Martella dove, evento del 70° della fondazione a parte, l’ospitalità è di casa insieme alla voglia di mettersi a tavola e di gustare cose buone, in allegria, tra storie del passato e prospettive del futuro. L’Associazione ” Amici del Borgo” lavora di buona lena e con lungimiranza e dà appuntamento a quella sagra della Crapiata del 1 agosto, che è una festa nella festa. Ora, con modalità da attivare, anche una sezione gastronomica del premio del borgo, con tutti il movimento di pentole, mestoli, antropologi, nutrizionisti e operatori turistici che la cosa comporta. Lo spunto c’è al lavoro…