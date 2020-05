“Studia l’arte e non mettetela da parte…” magari per fare business, con le visite virtuali che vanno di moda e sui quali gruppi di snobisti, opportunisti e impiantisti di ”cattive pratiche” intende lucrarci anche nei mesi a venire, pensando che la gente debba stare all’infinito ”confinata” a casa, davanti a un tablet o a un computer per tutte l’estate. No. Gallerie, Musei, parchi archeologici vanno aperti, in sicurezza si capisce, per contenere i rischi da contagio da virus a corona. Per cui il sorriso educato con il taglio del fotografo…di quel creativo che è Sergio Laterza con Monna Lisa che chiede di uscire per la Fase 2..020 è un invito a vivere l’arte, stimolando tutti i sensi. Se non c’è atmosfera non si apprezza un’opera d’arte o la storia di Monna Lisa, del suo autore Leonardo Da Vinci o di tutto quello che c’e stato nella storia: dal furto del secolo a quanto viene celebrato con i tanti ammiratori nel santuario del Louvre. E lo diciamo anche per l’Italia con la mostra su Raffaello, che riprende e per tutta l’estate presso le Scuderie del Quirinale. Ma andiamo anche a Matera con una offerta da recuperare e valorizzare da Musei pubblici ( Archeologico Ridola, Medievale e moderna di Palazzo Lanfranchi) privati (Musma e Casa di Ortega e della filiera della civiltà contadina nei Sassi) , siti archeologici, Cripta del Peccato Originale e siti rupestri, senza dimenticare le gallerie di privati e le mostre tematiche. Sono i contenuti di quel turismo di prossimità, concreto, che vanno ripresi e rilanciati. La gente deve poterli apprezzare “dal vivo” e così pure deve poter assistere a spettacoli dal vivo: piccoli numeri, in sicurezza, ma che vanno proposti. Che si tratti di musica, teatro, balletto o cinema l’approccio è legato al reale che stimola sensazioni e spirito critico. La mascherina? Come no. Ma senza soffocare. Altrimenti tornerebbero alle maschere antigas, a filtro di carbonio, che Sergio tirò fuori nell’aprile del 2019. Provocazione, anticipazione? Un segno premonitore di una tempesta dopo la quiete di fantasmagorie dell’anno da capitale europea della cultura. Mascherine? Monna Lisa la indosserebbe pure. A Leonardo – Laterza, una “L” in comune che la realtà dell’arte continua a far Lievitare (un’altra L) dalla Terra alla Luna…E sono tre.