Possibilità dell’ Incisione con Manno e Rizzelli a Urbino

E il luogo scelto dai maestri materani, di origini salentina, della Grafica di via 7 Dolori è di quelli che hanno fatto e continuano a fare la storia dell’arte italiana, come la Casa di Raffaello a Urbino. Del resto, se avrete la possibilità di andarci, magari con un assaggio da sito web del Museo, vi accorgerete che la manualità, gli attrezzi e le tecniche di un tempo sono anche di quelle- pur con esperienze e modalità diverse- sono quelle di Vittorio Manno e Angelo Rizzelli. ” Con possibilità di incisione” che si inaugura sabato 9 marzo a Urbino segni, punti, immagini e gradazioni di colori che alimentano la luce del tempo sarà possibile, per tanti visitatori, e fino al 24 marzo, apprezzare la maestria dei nostri incisori. All’evento, curato da Bruno Ceci, si affianca la presentazione di Luigi Bravi,presidente dell’Accademia Raffello di Urbino riportata nella foto didascalia che alleghiamo.