Popolizio con” La Fabbrica dei fuochi’’illumina il mercoledì letterario a Palazzo Viceconte

Il fragore e le luci dei fuochi pirotecnici finiscono con l’illuminare, prima o poi, quello che non ti aspetti : dalla festa patronale alle riflessioni nella vecchia casa dei genitori, passati ad altra vita, dove ricordi, segreti, ma anche nuovi stimoli alimentati dall’incontro con una coppia stravagante, fanno riaccendere i fuochi della vita.E’ per grandi linee quanto ha scritto Arcangelo Popolizio nel libro ‘’ La fabbrica dei fuochi’’ che sarà presentato domani 6 maggio per i mercoledì letterari a Palazzo Viceconte. Una chiacchierata a più voci, con Pasquale Doria e Ferdinando Mirizzi, come riporta il comunicato stampa, che sarà integrato da altri fuochi, questa volta musicale, di due artisti identitari della cultura di ricerca murgiana come Maria Moramarco e Luigi Bolognese. Storie, suoni e voci dalla vicina che illumineranno il mercoledi letterario a Palazzo Viceconte.



COMUNICATO STAMPA

Quinto appuntamento dei “Mercoledì Letterari a Palazzo Viceconte”. Mercoledì 6 maggio, ore 18.00 – Un incontro con Arcangelo Popolizio, autore del volume La fabbrica dei fuochi (Manni Editore 2025). ————————————————————————————————— Mercoledì 6 maggio 2026, alle ore 18.00, a Matera, nella Sala dei Tarocchi di Palazzo Viceconte (via San Potito 7), e in programma il quinto appuntamento dei “Mercoledì Letterari a Palazzo Viceconte”, la nuova rassegna culturale che introduce in citta un format originale e mai realizzato prima, fondato sul dialogo diretto tra autori, giornalisti e docenti universitari, con l’obiettivo di offrire al pubblico momenti di approfondimento e confronto sulla produzione letteraria contemporanea. Protagonista della serata Arcangelo Popolizio, autore del libro La fabbrica dei fuochi (Manni Editore 2025). A dialogare con l’autore, il giornalista Pasquale Doria e il docente dell’UNIBAS Ferdinado Mirizzi, in un confronto che ripercorre atmosfere, memorie e suggestioni legate a una stagione culturale e sociale particolarmente significativa. Letture di Lisa Falagario e intermezzi musicali di Maria Moramarco e Luigi Bolognese. Anticipiamo qualcosa della traccia del volume: “La morte improvvisa dei genitori nell’esplosione di una fabbrica di fuochi d’artificio in Puglia porta Paolo a rintanarsi in un mondo di sogni nella vecchia casa popolata di ombre del passato. L’incontro con una coppia stravagante e l’occasione per aprirsi alla musica, alla politica, all’amore, in un crescendo di emozioni che sfociano gradatamente nello svelamento di una verita da sempre celata. La fuga dal paese e poi il rientro nella dimora di famiglia, custode di segreti e ricordi che emergono con forza nella ricerca di un equilibrio a lungo desiderato, riallacciano saldi i legami tra passato e presente”. Il ciclo di incontri proseguira il 13 maggio con Enzo Spera, autore di Rabdomante di parole (Bertoni, 2025), interventi di Sissi Ruggi e Francesco Marano.



I “Mercoledì Letterari a Palazzo Viceconte” sono promossi dall’Associazione Culturale Matera Poesia 1995, in collaborazione con Palazzo Viceconte e il Lions Club Matera Host, e curati da Maria Antonella D’Agostino e Michele Saponaro. La rassegna ha ottenuto il patrocinio del Ministero della Cultura, del Comune di Matera e dell’Università degli Studi della Basilicata e vede la partecipazione delle librerie di Matera: Dell’Arco, Di Giulio, Giannatelli, Mondadori. Con questo nuovo format, i “Mercoledì Letterari a Palazzo Viceconte” si candidano a diventare un appuntamento stabile nel panorama culturale materano, capace di coniugare qualita scientifica, divulgazione e partecipazione. Nel corso della presentazione del volume di Arcangelo Popolizio, il pubblico avra inoltre l’opportunita di immergersi nell’universo visionario dei Tarocchi di Pino Settanni: una preziosa selezione di dieci opere fotografiche di grande formato, stampate su vetro, che restituiscono tutta la potenza simbolica e suggestiva dell’immaginario arcano. Il percorso espositivo comprende due Arcani Maggiori – Il Matto e La Morte – e le figure dei Re e delle Regine dei quattro semi (Denari, Coppe, Spade e Bastoni), in una raffinata sintesi tra ricerca estetica, linguaggio simbolico e intensita narrativa visiva. Proprio in ragione della presenza di questa esposizione, la sala di Palazzo Viceconte che ospita la rassegna letteraria e stata significativamente intitolata “Sala dei Tarocchi”. Siete invitati a partecipare: ingresso libero! Informazioni / contatti: mobile +39 338 819 63476 materapoesia@gmail.com Matera, 4 maggio 2026