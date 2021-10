Non sappiamo se il giovane poeta toscano Edoardo Agresti (come riporta il sito cultura.ilfilo.net) che ha scritto versi con lo pseudonimo di Jack Panforte, sia venuto a Matera o altri abbiano deciso di fare cosa gradita affiggendone una via Ridola a un anello di ferro dove, un tempo, si legavano muli e cavalli, ma la cosa – e ne siamo testimoni- ha incuriosito e non poco. Un cartoncino giallo, inserito in una bustina trasparente di plastica, ha attirato cittadini e turisti . Grafica pulita un numero, il 50, una coppia di numeri che dovrebbero indicare un giorno 08 (ottobre, naturalmente) e 21 l’anno di grazia. Poi i versi a firma di Jack Panforte tratti dalla pubblicazione Poesie per non stare meglio”. Eccoli: ” Chissà se senti il rumore di questo aereo che vola verso nord. Porta i miei respiri affacciati alla finestra a cercarti nel buio di settembre. Guarda il cielo poi la strada. E vorrei essere nell’uno e nell’altra con te”. Se non è una dichiarazione d’amore, sia pure spinta da passioni e pathos, e allora è uno spot per una compagnia area che vola lontano dal cuore degli italiani come Alitalia, destinata ad un’altra V…ITA. I versi, in fondo al cartoncino, portano all’indirizzo jackpanforte@instagram, a un qr code particolare e, naturalmente, se volete vivere Matera in poesia con un libro da prendere in libreria. Naturalmente se Jack Panforte è o ha intenzione di venire da queste parti ci avvisi anche in versi se gli va. Del resto Matera è rimata con sera e atmosfera…