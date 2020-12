L’eroico bersagliere Enrico Toti che lancia, prima di immolarsi per la Patria, la stampella contro il nemico a quota 85 di Monfalcone, il 6 agosto 1916, è senz’altro l’immagine più efficace del calendario 2021 dell’Associazione nazionale Bersaglieri. E’ il ritratto di un Paese che, dopo un anno come il 2020 bisesto e funesto in tutti i sensi, vuol ricacciare oltre la trincea della pandemia il virus a corona covid 19. Dai fanti piumati, presenti un po’ ovunque, un messaggio che viene dalla copertina della Domenica del Corriere, supplemento illustrato del Corriere della Sera che costava 10 centesimi. E quelle stampe disegnate dagli artisti del ‘900, dedicate ai ” Bersaglieri” della Domenica del Corriere, sono l’affresco di una Italia vera, pronta al sacrificio, a rialzarsi, a soffrire e a gioire insieme per un obiettivo comune: Patria, famiglia e un futuro migliore, con spirito di Corpo in una atmosfera cremisi. Con gli auguri e le riflessioni, riportati nella presentazione, del presidente nazionale dell’Associazione nazionale bersaglieri Ottavio Renzi e del vicedirettore del Corriere della Sera Venanzio Postiglione.

Il calendario ripropone pagine di eroismo del tempo con l’esercito italiano in marcia sui fronti della Grande Guerra, il premio agli eroi feriti, gli sforzi per portare in vetta un pesantissimo cannone di acciaio, le immagini di commilitoni nella ‘ridotta’ con un brindisi ‘alla grandezza della Patria, alla salute dei cari lontani’.

E poi il contrattacco con il ruggire della mitragliatrice, la conquista del Pal Piccolo con le falde coperte di neve, l’immagine indimenticabile dell’atto eroico di Enrico Toti, i mutilati di guerra alla manifestazione patriottica del XX Settembre a Milano, l’omaggio agli Eroi del V Bersaglieri, l’irruzione in un posto comando nemico e l’intimazione alla resa per finire, con dicembre, all’arrivo dei bersaglieri ciclisti alla Pavia Gorizia. Un tributo di bandiere tricolori sabaude che emoziona sempre come accade nella Repubblica, come abbiamo visto e sentito nel raduno nazionale dei bersaglieri che Matera ha ospitato dal 13 al 19 maggio 2019. E con i soci della sezione ” Antonio Binetti’, in particolare, gli occhi lucidi e fieri per un evento indimenticabile, insieme ai bersaglieri di Basilicata, del Mezzogiorno e ai tanti – giunti da ogni e dove- che hanno sfilato sulle note di ”flick flock” lungo un percorso tinto di cremisi. E’ il colore del 2021. Sarà di buon auspicio. Buon anno a tutti.