Più Libri Più Liberi. Una edizione Magister..

COMUNICATO STAMPA

Terminata con successo la fiera nazionale dell’editoria “Più Libri Più Liberi” a Roma

Matera, 12 dicembre 2023 –

Si è conclusa con grande successo la fiera nazionale dell’editoria “Più Libri Più Liberi” presso il centro congressi “La Nuvola” dal 6 al 10 dicembre 2023 con presenze record di 115 mila visitatori. Tra i protagonisti di questa edizione, la casa editrice Edizioni Magister ha brillato con il suo catalogo editoriale, presentato con entusiasmo a un vasto pubblico di lettori e lettrici che si sono avvicendati nello stand P28.

Durante l’evento, si sono tenuti interventi di rilievo tra cui l’onorevole Valdo Spini e la moderatora della Tavola valdese Alessandra Trotta per discutere delle opere letterarie presentate insieme al direttore editoriale Timoteo Papapietro. Tra queste spiccano “Lettera a uno zio che voleva cambiare il mondo” di Mara Carocci, recentemente premiata con il prestigioso premio letterario della Deputazione di Storia Patria Subalpina “Giorgio Bouchard”, “Amore Bacio Fuoco – le parole di Gesù” di Paolo Ricca, “Compositrici – musica sacra ritrovata” di Maria Teresa Pizzulli, con allegato l’inedito CD musicale con alcune registrazioni delle opere delle compositrici presenti nel volume.

Altro ospite eccellente è stato il direttore nazionale dei musei italiani Massimo Osanna, con cui si è discusso della collana “Appunto di Matera sotterranea” curata da Enzo Viti e Teresa Lupo. Tra le autorità culturali e istituzionali, domenica 10 dicembre è intervenuto il Sottosegretario alla Cultura e critico d’arte Vittorio Sgarbi, che ha analizzato con Timoteo Papapietro le seguenti opere: “Maria de Bruna” di Nicola D’Imperio, “Conoscere Matera – i luoghi dell’anima” di Nicola D’Imperio e Francesco Giase, “Amore Bacio Fuoco – le parole di Gesù” di Paolo Ricca, la collana “Appunti di Matera sotterranea” di Enzo Viti e Teresa Lupo, “Architettura rurale e Novecento” di Raffaele Pontrandolfi e Adriana Raguso; “La tragica fine di Isabella Morra” di Giovanni Montesano.

Altro momento importante è stato la presentazione del libro “Le avventure di Cristy” di Virginia Mariani e Federica Gambacorta, con emozionanti letture da parte delle piccole lettrici sedute in cerchio nello stand del Consiglio regionale della Basilicata. Al termine della presentazione le stesse hanno giocato a nome, cose e città.



Incontro molto gradito è stato quello con scrittrice e giornalista Chiara Valerio, che ha saputo redigere un programma accattivante per questa originale edizione del 2023. Edizioni Magister ha inoltre avuto l’opportunità di presentare i libri “Dalla tavola lucana al Paradiso” di Federico Valicenti e il dittico libro e CD “Compositrici” di Maria Teresa Pizzulli ai microfoni di “Roma 3 Radio”, presente alla kermesse letteraria con il conduttore Mario Montemurro.



Importante dialogo tra Piero Innocenti, emerito docente dell’UniBas, sulla cultura lucana e le produzioni della Edizioni Magister tra cui “Parole potenti” di Rino Finamore e “La crescita linguistica dello studente con adozione internazionale” di Egidio Freddi.

Con la glottologa Patrizia del Puente si è parlato del libro scritto anche in ADL “Sossy” di Federica Fontana che è utilizzato nelle scuole primarie per il recupero e la conservazione dei dialetti.

Simpatico e amichevole siparietto anche con Flavio Insinna per suggellare in allegria l’ottima manifestazione.

