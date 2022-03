Se le vostre conoscenze sulla indigesta matematica ( perchè ce l’hanno insegnata senza metodo, amore e sapore) è ferma al famoso Teorema di Pitagora tra cateti, ipotenusa e quadrati e allora il minestrone dell’attore ortolano Dino Paradiso vi farà ricredere su tante cose: dalla filosofia alla scuola alla coerenza di vita. Merito di un menù da ortolano (sì proprio quello delle battute da caserma) con patata, zucchina e carota, condito dall’attore Bernardino ”Dino”Paradiso con coerenza, musica, rispetto,democrazia, pace, politica e da quella curiosità da facciatosta che lo ha portato a mettersi in contatto con il grande filosofo, guru e influencer del passato come lo chiama lui, sbirciando dal classico buco della terza colonna delle ” Tavole Palatine” a Metaponto. E, naturalmente, Dino che ha messo da parte la busta di plastica della prima ora, ha raccontato incontro e interlocuzioni con quel grande maestro nell’agile resoconto temporale ” Il teorema vegetariano di Pitagora” edito da herkulebooks.



Una storia , tra passato e presente, tra due personaggi che hanno fatto il fegato grosso (con il soffritto di cipolla è ottimo) per invitare i frequentatori dell’agorà metapontina di ieri e di oggi,e non solo, a essere coerenti perchè ” Nessuno è indispensabile, ma tutti siamo utili”. Sopratutto in Basilicata (come è scritto nella Costituzione e nello Statuto regionale) dove le genti di questa terra, che resta una forzatura economica, culturale e amministrativa, devono fare i conti con una ”lucanità” che non esiste, legata a un ceppo sannito lucano, che è stato altro nella storia sul versante campano dell’appennino. Pitagora, profugo da Crotone, prima che venisse fatto fuori con i suoi dall’arrogante e ambizioso Cilone, trovò a Metaponto spazio e accoglienza per continuare a fare il docente- santone. Dino che si fa avanti timoroso ma poi fiducioso racconta al ”Maestro” tutte le contraddizioni della scuola di oggi, fatta di discriminazioni, luoghi comuni ( concetto che meriterebbe un altro libro), difficoltà anche a usare la enciclopedia di casa ( la Utet, chiusa a chiave) che consentirebbe di competere con il figlio del farmacista. Ma c’è sempre l’adorabile mammà, quella dalle cucchiaiate di brodo da sabato estivo, che ti mette in guardia dal violare la credenza e abbeverarti alla fonte del sapere. Tutta un’altra cosa ai tempi di Pitagora, con gli allievi costretti al la disciplina del silenzio e dell’ascolto, alla coerenza e alla condivisione, con la restituzione dei beni dopo otto anni di formazione sul campo. E che dire della concentrazione, dello stare in silenzio o di passeggiare da soli sulla spiaggia (oggi erosa )di Metaponto ?Si finisce nella spirale dei pregiudizi sull’onda del passamano ” Hai visto? Hai visto ?…”



E così per Dino si finisce con l’essere scambiati per ”ricchione” e se ti compri il cane, come fanno altri che passeggiano senza che alcuno dica loro nulla, si finisce con l’essere bollati con un lapidario: ” hai visto s’è comprato il cane…il ricchione”. Come se ne esce? Ma con i consigli utili della scuola pitagorica, il rispetto di una dieta che in mantiene in forma e con stili di vita morigerati, senza protagonismi e narcisismi. Altri tempi, se confrontati con la mania dei “mi piace”, dei “post” ( invio nella lingua di Dante) , e dei seguaci virtuali ( usiamo l’italiano visto che il termine follower ai tempi di Pitagora non c’era e calza bene con la Sua scuola) dell’alienante mondo social di oggi. Per farla breve ” misura in tutte le cose”,che i romani tradussero nella massima ”modus in rebus”. E per farlo occorre mettere ordine nella propria vita e invitare altri a fare altrettanto. Come ? Ma cominciando a dare i numeri…e a capirne la loro funzione come ordine delle cose.

Numeri, divisi in pari e dispari, e Pitagora diede preferenza ai secondi perchè non permettono in alcun modo una divisione all’infinito. E qui gli esempi da fare si sprecano con un fascino particolare per il numero ”1” parimpari (pag 66)perchè ogni numero sommato a 1 dà come risultato il suo esatto contrario 1+2=3(dispari) e 1+3=4(pari). Se non avete ancora fuso la materia cerebrale, fossilizzata sugli spot pubblicitari, arriverete numero su numero al celebre Teorema…



Peccato che nella terra dei classici l’analfabetismo e le distanze dalla matematica e da altre scienze ”esatte” (dalla fisica alla chimica) siano ancora enormi. E questo spiega tutti i ritardi della società, del governo e della nostra economia sul piano dell’innovazione. Archimede (sì proprio l’inventore degli specchi ustori di Siracusa, che incendiarono le navi romane) e i brevetti sono pochi e così siamo costretti a comprare di tutto. Benedetto analfabetismo matematico. Ma in tanti, come ricorda Dino, la pensano così e si va avanti così tra speculazioni sul prezzo dei carburanti e luoghi comuni (ci risiamo) sui ”governi ladri” da sempre. E allora? Non resta che seguire ” I versi d’oro” di Pitagora, insegnamenti vegetariani per il corpo e la mente (pag 80) che porta un nutriente e purificatore minestrone da assaggiare ,ma senza strafare, tutti i giorni. Ingredienti semplici, con a patata, la zucchina e la carota del teorema di copertina disegnato dal grafico Pasquale Montesano, e l’ironia assennata di un commensale lucano come Dino Paradiso.