Pirandello a Ferrandina in una conferenza spettacolo

La formula è di quelle accattivanti. Un autore teatrale, con gli approfondimenti di un docente universitario arcinoto che lavora all’estero, e gli attori di una compagnia teatrale che ”recitano” il repertorio di una grande scrittore del passato che ci ha lasciato ”classici” di levatura internazionale. E’ la Conferenza spettacolo, genesi e sviluppo, sulla commedia di Luigi Pirandello ” 6 personaggi in cerca d’autore” in programma sabato 18 giugno, ore 20.30, presso il Chiostro di San Domenico di Ferrandina ( Matera). Interverrà il professor Donato Santeramo , professore di letteratura italiana e di teatro spettacolo presso la Queen’s University a Kingston (Canada). Dal 2000 dirige il dipartimento di Lingue , letteratura e culture. Ha pubblicato saggi e volumi su Claude Baudelaire, Luigi Pirandello, Edwad Gordon Craig, Eleonora Duse, Vitaliano Brancati, Alberto Moravia, Carmelo Bene e Franca Rame e di critica letteraria contemporanea. Nel corso della serata sono in programma le ”incursioni teatrali della Compagnia Senza Teatro.