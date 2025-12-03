Pino Oliva e le nuove opere per la giornata di studio ” La Scelta”

Vernice a Matera, per giovedì 4 dicembre, come da locandina, per l’ultima produzione di Pino Oliva che abbiamo apprezzato nel giugno scorso in occasione della mostra allestita a Palazzo Malvinni-Malvezzi. E le novità dell’artista materano, sempre alla ricerca di nuove forme e dimensioni espressive, dove geometrie, forme e colori si rincorrono e si armonizzano, riservando sorprese multisensoriali che colpiscono il pubblico, saranno il piatto forte della mostra allestita nelle chiesetta di Sant’Eligio ,curata dalla Galleria Opere Arte e Arti di Enrico Filippucci. Pino Oliva rinnova l’invito a visitarla con poche righe senz’altro efficaci. “Vi aspetto -scrive- il 4 dicembre per una serata tra arte musica, amici e buon vino. Un “esperimento”, una sorta di convivio, una mostra di una sola sera, in occasione della giornata di studio “LA SCELTA. AI, Umanità e Responsabilità “, a cura della Galleria Opera Arte e Arti. E durante la serata suonerà per noi il maestro jazz Dino Plasmati. NON MANCATE” Passate parola…

