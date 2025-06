Pigliamola a Risatissime…con Talia teatro

Si ride per non piangere e il vecchio ma sempre attuale detto popolare serve ad annunciare lo spettacolo di fine anno di Talia Teatro ” Risatissime”, in programma al Teatro nel Sasso via dei Lombardi n.53 a partire dal 13 giugno, ricorrenza di Sant’ Antonio. E sarà l’occasione per fare gli auguri all’attore, regista e anima di ” Talia Teatro” Antonio Montemurro che, di certo, ha preparato per gli Antenj (e non solo per loro) una scaletta di episodi e situazioni che faranno ridere, sorridere e riflettere. Del resto siamo ad appena pochi metri da un altro palco, quello di piazza Vittorio Veneto, dove il teatrino della politica ( Pov’r a nnj…Poveri noi !) abbiamo assistito a un repertorio mediocre, fatto di annunci e denunce social da leoni da tastiera e lenoni ruggenti da Potenza. Senza dimenticare preghiere e implorazioni per strappare il voto agli indecisi e disorientati o per deprimenti preghiere di piazza per le vittime di guerre, che andrebbero rivolte ai governanti sovranisti di un Belpaese a sovranità limitata. Pigliamola a Risatissime… con l’invito di Talia Teatro, come riporta un post, per lo spettacolo di fine stagione: ” Risatissime Tutti insieme per divertirci e divertire, commuoverci per riflettere con Francesco Burgi, Marta Romano, Michele Caserta, Marco Amendolagine, Dora Cifarelli, Domenica Zeverino, Sivia Fabrizio, Elena Cifarelli, Luca Nicoletti, Michael Bellomo, Michele Abbatino e Antonio Montemurro”. Per Prenotazioni e informazioni contattare il 331/7995953