Tre decenni fa, il 14 marzo 1996, anche sull’onda dell’appena trascorso bimillenario della morte di Orazio (1992), dall’AICC (Associazione Italiana di Cultura Classica), fui chiamato a tenere una conferenza sul tema “Orazio in provincia”. Relazionai sulla lettura che di Orazio aveva fatto Pietro Antonio Ridola, appartenente ad una famiglia emergente, quella dei Ridola, la cui fortuna comincia tra Seicento e Settecento, con Belisario Ridola (gualano ) e Anna Rosa Nelli, che si suppone appartenesse ad una famiglia già più elevata, essendoci, tra gli storici materani, il dotto canonico Domenico Nelli.

I due riescono a fare un figlio medico (Nicola Pietrantonio). Questi, a sua volta, riesce a fare un figlio avvocato (Emmanuele), da cui nascono un canonico (Pietro Antonio) e un avvocato (Domenico). In prime nozze Domenico ha come figlio Pietro Antonio, sposato con una nobildonna di Miglionico, Giuseppina De Ruggieri di Michele. Come dimostra quest’ultimo matrimonio, il cammino verso la nobiltà avvenne, come era costume e ambizione all’epoca, e non solo all’epoca, con ben appropriati matrimoni. I Ridola, di volta in volta, si associarono con i Cufari, i Cantore, i De Gemmis, i D’Amato e i Radogna di Matera e provincia, talvolta pugliesi Pietro Antonio, sposo della nobildonna Giuseppina De Ruggieri di Michele, di Miglionico, nacque a Matera il 22 ottobre 1802; morì, sempre a Matera, nel 1884. Da due anni a Matera insegnava Giovanni Pascoli (1882-84).

Quando si laureò in giurisprudenza, a Napoli, il 17 giugno 1822, Pietro Antonio aveva solo 22 anni. Esercitò la professione di avvocato, ma coltivò con grande amore le belle lettere, su cui scrisse abbondantemente. In occasione della mia conferenza su “Orazio in provincia”, un suo discendente, il professor e collega Peppino Grande, mi fornì in visione un bel numero di quaderni, scritti in bella grafia, rilegati come fossero volumetti. Sicuramente il buon Pietro Antonio coltivava il sogno della loro pubblicazione.

Contammo, in quella circostanza, ben ventisette titoli di saggi dedicati a problemi di estetica, di poetica, di storia della letteratura italiana, latina e greca, più qualche titolo di giurisprudenza. Sono, purtroppo, come si è lasciato intendere, scritti inediti, tranne un Quadro istorico della esposizione dei fatti principali della storia universale ad uso de’ giovinetti (1847), Istituzioni romane di Finecio (1828), Istituzione dei giudici di Circondario (1833 e 1857), La scuola di Pitagora e il Liceo-ginnasio di Matera (1874), Letteratura greco-latina (1864) e Descrizione storico-statistica della Città di Matera (1857), ripubblicata da Osanna, Venosa, nel 1994, vera e propria sintesi storica della città di Matera, con molte notizie di attualità, che, essendo una celebrazione della città, ne fanno una vera e propria guida turistica.

Nell’elenco degli inediti trovammo anche tre scritti di discreta estensione dedicati a Dante: Discorso da servire d’introduzione allo studio della “Divina Commedia” di Dante (1865), Lo studio della “Divina Commedia” ad uso delle scuole (1874) e Considerazioni estetiche sulla “Divina Commedia“ di Dante. Sono da notare la data del 1865 (sesto centenario della nascita di Dante) e la destinazione ai giovinetti e, quindi, alla scuola.

Altro rilievo da fare è la quasi contemporaneità della vita di Pietro Antonio Ridola con quelle dei due maggiori dantisti di quegli anni, cioè Francesco De Sanctis (1817-83) e Giuseppe Settembrini (1813-76), ambedue operanti nell’Università di Napoli, ambedue meridionali.

Giuseppe Settembrini, peraltro, era lucano, originario di Nova Siri, come lucano era il citato Francesco Torraca (1853-1938), nativo di Pietrapertosa. Purtroppo, per non aver pubblicato, se non in campo giuridico, Pietro Antonio è rimasto sconosciuto, a vantaggio di Domenico Ridola (1841-1932), medico, archeologo dilettante, ma di grande nome nel settore, nipote del nostro Pietro Antonio.

Ci è sembrato giusto, a questo punto, considerando il tutto, dare una necessaria pubblicità e un minimo di fama anche a Pietro Antonio, cogliendo occasione del settecentesimo anniversario della morte di Dante e, proprio mentre l’anno di Dante volge alla fine, prendendo in esame uno dei suoi saggi sul grande poeta fiorentino. Si deve obiettivamente notare, in proposito, che, rispetto alla importanza della ricorrenza, anche a causa della pandemia, di celebrazioni si è avuto solo un numero ridotto, a dispetto, invece, delle numerose pubblicazioni con cui molti si sono cimentati, tutte, però, oscurate dal volume scritto da Aldo Cazzullo e dal volume scritto da Alessandro Barbero, i quali – bisogna dirlo – si sono avvalsi di una grande pubblicità loro garantita dalla televisione.

In modo particolare, la parte del leone è stata fatta da Aldo Cazzullo, che ha potuto utilizzare il grande veicolo televisivo decine di volte, diventando per tutti il dantista dell’anno e l’unico esistente in Italia, pur avendo dedicato a Dante solo l’esame dell’Inferno. Solo da poco, ospitato più volte in televisione, si è occupato del Purgatorio.

La regione di Lucania Basilicata, periferica, è stata presente pur essa con un volume (Dante in Basilicata – Atti dei Convegni di Pietrapertosa e Matera, a cura della Deputazione di Storia Patria, Edizioni Osanna 2019). Non credo che abbia avuto grande diffusione. Dedicato a due dantisti lucani – Francesco Torraca e Rocco Montano -, è a cura di Sebastiano Villani, con premessa di Maria Teresa Imbriani e introduzione di Francesco Bruni. Purtroppo, in queste cose di casa nostra, si arriva sempre con programmi elaborati, per dir così, tra familiares, sicché, se ai due convegni si fosse arrivati guardandosi intorno, forse si sarebbe potuta ricavare, da qualche archivio, qualche nome nuovo, magari non di prestigio, ma in grado di aprire, se non altro, qualche spiraglio interessante sulla vita culturale della regione.

Al solito, si va quasi esclusivamente verso docenti universitari, per lo più esterni alla regione, come se fuori delle Università e in regione non esistano persone capaci di relazionare su Dante. Benedetto Croce non era docente universitario; e non lo è nemmeno Aldo Cazzullo. Così, insomma, non si aiuta a crescere in regione.

A questo pensavamo, sfogliando il volume curato da Sebastiano Villani, con premessa di Maria Teresa Imbriani e introduzione di Francesco Bruni. Forse, interpellati, avremmo potuto indicare, fra gli studiosi di Dante 160 anni fa, proprio Pietro Antonio Ridola, del quale, con particolare attenzione, si analizza, qui, il Discorso da servire d’introduzione allo studio della “Divina Commedia” di Dante, scritto come si è detto, nella ricorrenza del sesto centenario della nascita di Dante.

Il grosso quaderno si apre con una rassegna della critica dantesca; segue la dedica ai “giovinetti”, in cui Pietro Antonio Ridola: “Spianeremo – scrive – …la via ai giovani che si danno a percorrere il fiorito campo del bello alla meditazione della Divina Commedia, perché s’invogliassero a seguire le tracce segnate dal sommo ‘duce’, attignere alla sua fonte e mettere in pratica quelle sane teorie, che si affanno al senno italiano, il quale schivando gli estremi, si seppe tener sempre nel giusto mezzo, ove ha più stanza la virtù. Che se ci mancheranno le forze all’ardua impresa, vi supplirà il buon volere. In magnis et voluisse sat est”. Nelle grandi imprese, cioè, è sufficiente anche aver voluto.

Nel passaggio successivo, con buon senso critico, Piero Antonio Ridola analizza la vita e l’ambiente storico-sociale di formazione di Dante, del quale “si fa rappresentante il genio”. Il contesto storico-sociale, infatti, insieme con Beatrice, viene considerato uno dei due motori della grandezza del poeta. Il contesto storico-sociale, peraltro, non è limitato a Firenze. Con efficace immagine, Pietro Antonio Ridola rileva che non bisogna pensare a Dante come a “una vigorosa palma nel mezzo di sterile deserto”, perché, intorno a lui, in Europa e in Italia, era tutta una rigogliosa fioritura delle arti e delle lettere (musica, pittura, architettura, prosa, poesia…).

Quanto all’amore per Beatrice, secondo motore, esso è giustamente collocato nell’ambito del costume cavalleresco di quel tempo e nell’ambito del platonismo, più che dell’aristotelismo A tale amore, come motivo ispiratore, si aggiunge la politica e, quindi, la religione. considerata motivo unificatore, cui tutto si ricollega. Correttamente si afferma che tutto il segreto della Divina Commedia è svelato dalla famosa lettera a Cangrande della Scala, in cui si legge che scopo dell’opera è quello di “removere viventes de statu miseriae in hac vita et perducere eos ad statum felicitatis”, cioè quello di “allontanare gli uomini dallo stato di infelicità in questa vita, portandoli ad uno stato di felicità” nell’altra. Né questo fine è solo nella Divina Commedia.

Con un attento lavoro intertestuale, Pietro Antonio Ridola trova questo intento anche nelle altre opere dantesche, considerate minori. Sull’argomento, per giunta, si analizzano le posizioni di Gravina, Gioberti, Foscolo, Rossetti, Balbo e Cantù. La conclusione è che “morale, politico e religioso era ad un tempo lo scopo propostosi dall’Alighieri”, anche se in cima era quello religioso.

Spesso – osserva Pietro Antoni Ridola – tale scopo fu espresso in forma allegorica. Il suo discorso va quindi sulla allegoria e sul suo ruolo, prendendo le mosse dalla analisi dei quattro sensi della scrittura, così come enunciati nel Convivio: senso letterale, allegorico, morale e anagogico o sovrasenso. Proprio sull’allegoria, definita tipica figura della letteratura medievale, Pietro Antonio Ridola si ferma a lungo, facendo appropriati confronti fra la letteratura medievale e quella classica. Non rinunzia a forme di ricercata erudizione. Sono analizzate, in modo particolare, le riflessioni di Ferdinando Ranalli, di Gaspare Gozzi, dell’abate Cesari, di Pietro Fraticelli e di Giuseppe Nicolini.

La conclusione è che l’allegoria, come gli pseudonimi, spesso servì per sfuggire alle ritorsioni di natura politica e religiosa, sì da garantirsi la necessaria tranquillità e sicurezza fisica. Il che è vero in genere, ma solo in parte nel caso di Dante, considerato il temperamento coraggioso e forte del poeta, ancorché sia vero che, durante l’esilio, dovette guardarsi le spalle, essendo pur sempre un condannato al rogo per concussione, e latitante. L’allegoria, in verità, crediamo gli sia servita più che altro per dar vigore ai suoi messaggi morali e politici, oltre che per ragioni letterarie, quale tributo alla retorica e all’ars poetica del tempo. Il che non toglie che, anche nel racconto allegorico, quando è necessario esprimere “indignatio”, il tono si fa forte. Sulle orme del Foscolo, Pietro Antonio Ridola, sul tema, scrive che Dante, per lo più, “scolpisce e non dipinge, sbozza i personaggi con forti tratti”, sicché “i suoi sublimi tocchi passano poi come il baleno”.

Proprio perché supremo intento di Dante, sia pure anche in forma allusiva e allegorica, fu quello di educare e istruire, ammonire e accusare, grande attenzione egli porse al vero, che, come dice Cacciaguida nel XVII canto del Paradiso, se fa male all’inizio, nella fase dell’ingerimento e della digestione, ad assimilazione avvenuta fa buon sangue, cioè “vitale nutrimento”. Era scritto nel Convivio che è compito dell’intellettuale distribuire almeno le briciole del suo sapere a chi, per ragioni familiari o sociali o professionali, non ha potuto “coltivarsi”. Perciò, nello scrivere la Divina Commedia, Dante ebbe cura di unire poesia e sapere, poesia e scienza, poesia e teologia.

Ridola l’ha capito e lo sottolinea, scrivendo che Dante “identificava l’arte con la scienza speculativa e sociale”, sia pur “sotto il religioso indirizzo”. Non per niente il senso quarto o finale della scrittura è, come si è detto, quello anagogico o sovrasenso. Ciò, del resto, in forma simbolica, è dichiarato da Dante, quando assume a sua guida Virgilio, da lui definito “maestro e autore”, cioè, contemporaneamente, trasmettitore del sapere ed esempio di vera e alta poesia. Né Dante si fermò alle soglie del Paradiso, luogo difficilissimo da analizzare sotto il profilo astronomico, filosofico e teologico. Volle invece entrarvi e cimentarsi con una materia altissima, nella quale sa di dover superare molti ostacoli. Chiese perciò l’aiuto diretto di Apollo, dal Parnaso, perché inadeguate erano le Muse dell’Elicona. Ai lettori fece il franco invito a non tenergli dietro, se erano “in piccioletta barca”, cioè se non erano adeguatamente attrezzati.

Questo, come si è lasciato intendere, non significava che Dante rinunziasse al perseguire il bello, ma non come fine a sé stesso, bensì come strumento di elevazione alla verità, cioè Dio. Di qui la differenza col Petrarca.

Per capire tale passaggio, è importante ricorrere ad un altro saggio di Pietro Antonio Ridola, anch’esso manoscritto e inedito, intitolato Sull’ufficio e le doti della letteratura, in cui, dichiarandosi contrario alla letteratura romantica di tipo tedesco, “torbida e senza freni”, ritiene che compito della letteratura è quello di perseguire “il bello, il vero e il buono”. Su questa linea, trova un maestro di buona letteratura, nei tempi moderni, in Manzoni, che ha il merito di collegarsi a Dante. Lettore di Orazio, Pietro Antonio Ridola è convinto che la letteratura deve, contemporaneamente, delectare et prodesse, cioè dilettare e giovare, ovvero utile dulci miscere, cioè unire l’utile al bello.

In tal senso, per la sua alta ispirazione religiosa, e per il suo evidente obiettivo pedagogico, la Divina Commedia, come diceva anche Giovanni Battista Cereseto, per Pietro Antonio Ridola poteva definirsi “il primo poema epico del Cristianesimo, che molto ha in comune con i misteri medievali”, ricchi di allegoria. E’ facile arguire, in proposito, che, per svolgere a pieno la sua missione di educatore, Dante dovette rivolgersi, democraticamente, al pubblico più vasto. E fu poeta popolare. Di qui la varietà e flessibilità del suo stile, che gli permette di parlare al filosofo e al “villico”.

Così inquadrata nella sua grandezza, la Divina Commedia, secondo Pietro Antonio Ridola, va messa a raffronto con i più grandi libri e con i più grandi scrittori, a partire dalla Bibbia. I confronti con Virgilio e Omero, anzi, sembrano segnare un punto a favore di Dante, perché i due autori di confronto ebbero un lato debole nella mancanza di un afflato cristiano. Credente fu Pietro Antonio Ridola. Seguono, nel suo discorso, confronti ancora col Petrarca, con l’Ariosto (detto, con precorrimento crociano, di “incantevole varietà”), con Tasso, con Calderon de la Barca, con Milton, con Klopstok, con Byron. Ma l’ardore religioso di Dante è ineguagliabile, anche grazie ai suoi slanci “primitivi”.

La forza del suo messaggio, il vigore della sua poesia – conclude il buon e onesto Pietro Antonio – impongono che a lui si ritorni, anche come esule coraggioso, amante della patria, per la quale, dice rubando una espressione che fu del Tasso, molto egli “oprò col senno e con la mano”.