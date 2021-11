Si fa presto a etichettare con ”scultopittura” o ”arte del riciclo” quanti come Pietro Ditaranto, artista quando ripone codici, memorie, istanze e faldoni della sua attività forense, per dar libero sfogo a creatività, intuizioni che mettono insieme artigianato, arte, architettura e archeologia…Visto che con discrezione e colpo d’occhio riporta a nuova vita quello che era sepolto, dimenticato, perchè ritenuto -e a torto- senza valore. E allora un artista archeologo come Pietro, del resto vive a Bernalda che con Metaponto è uno dei comprensori di riferimento della Magna Grecia, dove vissero Alessimado, Pitagora, non può che attingere a piene mani dal passato per guardare al futuro ricostruendo il presente… Sul come? Ce lo dicono le sue opere che sprizzano vita da tutti i pori.



Così il disco di un tosaerba continua a girare come le parti di un moto lignea su un asse di equilibrio, una sequenza di pennelli raggiunge la vetta di un tramonto rosso, sagome di cartoncino si incrociano per segnare la pianta di una megalopoli dove strade, grattacieli e piazze sono unite da un reticolato di rapporti quasi fossero un alveare.



E le api come gli uomini corrono il rischio di ridimensionamento o di estinzione se non combatteranno l’inquinamento e gli abusi della civiltà de consumi. E’ la componente ecologica e sostenibile della ”Pietrarte”, una visione tutta personale di interpretare l’arte rispettando l’ambiente, che non va ”rifiutato” ma recuperato e armonizzato. Pietro ne è il paladino, che ne ha fissato parametri e norme comportamentali. E chissà che non riporti su un trattato quello che prova,recupera e crea quando l’oblio torna a essere vita, colore,armonia.

LE NUOVE PRODUZIONI