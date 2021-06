Se sentite la Festa della Bruna, nonostante due anni di chiusure e limitazioni forzate, procurate dall’epidemia da virus a corona,fa per i vostri ragazzi il laboratorio creativo e didattico promosso dalla Uisp e dalla casa editrice Capolupo. Annotatevi numeri e contatti e iscrivete i piccoli potenziali cavalieri e amazzoni del 2 luglio ai laboratori ludico-creativi. * I laboratori saranno tenuti da Angela Capolupo, Claudia Pentasuglia e Angelica Malizia.

LA NOTA DELLA UISP

Uisp incontra ‘Anna e i cavalieri della Bruna’ attraverso Capolupo Editore – Fai uscire il cavaliere che c’è in te!

Il Comitato Territoriale Uisp di Matera e la casa editrice ‘Capolupo Editore’ presentano l’iniziativa “Fai uscire il cavaliere che c’è in te!”, laboratorio ludico-creativo, indirizzato a bambini dai 6 ai 10 anni.

L’iniziativa comprenderà 8 ore di laboratori, nelle giornate di lunedì 28, martedì 29, mercoledì 30 Giugno e giovedì 1 luglio, nella fascia pomeridiana, dalle ore 17.00 alle ore 19.00.

Il costo complessivo per la partecipazione è di euro 20. Per info ed iscrizioni è possibile contattare il numero 393 2110491 (Peppe Pecora – Segretario Uisp, dalle ore 16.30 alle 19.30).

Si precisa che nel caso in cui non si dovesse riuscire a raggiungere il numero minimo di 20 bambini per gruppo, i laboratori si riterranno annullati.

Claudia Coronella, presidente Uisp Matera, afferma: “Siamo felici di proporre questa ulteriore iniziativa, in continuità con quanto già proposto nelle ultime settimane dal Comitato.

Lavoriamo per consentire ai bimbi di effettuare laboratori in condizioni di totale sicurezza e all’aria aperta. Siamo certi che saranno giornate, all’insegna della socialità e dell’allegria”.

“E’ con grandissimo piacere che anche quest’anno possiamo continuare a realizzare i nostri laboratori creativi nell’attesa del tanto amato “2 Luglio”, grazie alla collaborazione con la UISP.

Nel periodo storico così delicato che stiamo vivendo cerchiamo di regalare ai bambini qualche momento di spensieratezza facendo loro rivivere, se pur in minima parte, il clima gioioso della Festa della Bruna, nell’attesa che si possa tornare quanto prima a vivere la festa tutti insieme!”. Questo quanto dichiarato da Angela Capolupo, di Capolupo editore.

PROGRAMMA

– Lunedì 28 Giugno, 2 ORE, bimbi gruppo 6-7 anni, “Gioco e Scoperta” (con una piccola caccia al tesoro);

– Martedì 29 Giugno, 2 ORE, bimbi gruppo 6-7 anni, “Diventa Cavaliere” (con il nostro “Kit del piccolo cavaliere”);

– Mercoledì 30 Giugno, 2 ORE, bimbi gruppo 8-10 anni, “Gioco e Scoperta” (con una piccola caccia al tesoro);

– Giovedì 1 Luglio, 2 ORE, bimbi gruppo 8-10 anni, “Diventa Cavaliere” (con il nostro “Kit del piccolo cavaliere”).

* I laboratori saranno tenuti da Angela Capolupo, Claudia Pentasuglia e Angelica Malizia.