Le amicizie vere durano una vita e oltre, anche quando persone care, schiette, creative come Lucio Dalla, continuano a suonare e cantare sul pentagramma della memoria. E i ricordi del dottor Nicola D’Imperio, ‘’Nicolino’’ come lo chiamava amichevolmente Lucio, ne sono una conferma. Ce la racconta il noto gastroenterologo, escursionista, scrittore e legato a un doppio filo a Matera, per esservi nato, e a Bologna, dove ha svolto per lungo tempo la professione medica. E a corte della ‘’dotta’’ ha incontrato Dalla , per motivi professionali, conoscendone a fondo anche la dimensione artistica fino a portarlo a Matera, dove accettò, di diventare testimonial per la candidatura a capitale europea della cultura 2019 . E poi a Palazzo Viceconte nel febbraio 2012 per la presentazione di un libro scritto da D’Imperio. Qualche settimana più avanti, a Montreux in Svizzera, l’improvvisa scomparsa… Il rapporto di Dalla con Matera è stato continuo, cominciato con un concerto nel 1976 al Cinema Quinto per il tour di ‘Automobili’’ . Nel 2003 a Cava Paradiso, nel 2010 alla Cava del Sole con Francesco De Gregori, quando il concerto venne rinviato al giorno dopo causa della pioggia, per la fiction con Artemisia Sanchez nel 2008 e poi i tanti tributi alla sua corposa produzione. Lo abbiamo avuto ‘’ospite’’ per lungo tempo nel corso di Matera 2019 con la scultura bronzea, realizzata da Carmine Susinni, con Lucio seduto in panchina accanto ai suoi fans per un selfies o a intonare le sue canzoni. La preferita? Tante. Cominciamo dal suo anno di nascita ‘’4 marzo 1943’’.



IL RICORDO DELL’AMICO NICOLA D’IMPERIO

Ho conosciuto Lucio intorno al 1977 per motivi legati alla mia professione di gastroenterologo. Ero uno dei primi gastroenterologi a Bologna che si interessava di endoscopia digestiva, passione che mi ha accompagnato per sempre e mi accompagna ancora. Insieme a Roberto Canditi, giornalista del Resto del Carlino, avevamo organizzato una serie di trasmissioni televisive proprio su questa metodica diagnostica che permetteva di guardare dentro il corpo umano e che a quei tempi era rivoluzionaria e quasi fantascientifica. Le trasmissioni ebbero un grande successo e uno degli spettatori di una qualche puntata era stato proprio Lucio che un giorno venne a trovarmi all’ospedale Bellaria, mentre io “infilavo dei tubi” nella mia sala endoscopica.

“Ho visto che tu guardi dentro la gente- mi disse – vorrei che tu guardassi anche dentro di me- A quell’epoca lui aveva 33 anni e io 28, qualche anno prima gli avevano diagnosticato un’ulcera duodenale, radiologicamente perché non c’era ancora l’endoscopia, quindi può darsi anche che non ce la avesse, come succedeva spesso un tempo. Allora non esistevano le terapie attuali che hanno rivoluzionato il mondo della medicina. Lucio ebbe la cattiva idea di rivolgersi ad un chirurgo, il prof. Possati, direttore della clinica chirurgica del Policlinico di Bologna e, soprattutto in quegli anni, alcuni chirurghi ritenevano di risolvere tutto coi ferri, e il prof. Possati, pur essendo un luminare nel campo della chirurgia, era un interventista estremo. E così il povero Lucio si ritrovò con due terzi di stomaco in meno e con tutta una serie di problemi secondari all’intervento, di cui io mi presi successivamente cura,che l’accompagnarono per tutta la vita.



“Si, mi devi guardare qui dentro- mi disse additandomi il suo stomaco- perché dopo l’intervento sto peggio di prima’’ E così gli feci la prima gastroscopia a cui ne seguirono, periodicamente, tante altre di controllo sino a qualche mese prima della sua scomparsa. Lui era un salutista e due volte all’anno veniva all’ospedale Bellaria, dove, intanto, era diventato amico di tutti, per eseguire esami del sangue, elettrocardiogramma, ecografia addominale e la gastroscopia ogni due o tre anni. Curava la sua alimentazione in modo quasi maniacale evitando gli eccessi, questo, in particolare negli ultimi anni della sua esistenza e, quando ci ritrovavamo alla sera presso il ristorante Cesari, in via dei Carbonesi, uno dei migliori di Bologna, a lui, senza che lo chiedesse, servivano solo delle cicorie campestri fatte arrivare appositamente dalla Puglia.

Dopo la sua esperienza endoscopica si entusiasmò a tal punto che di tanto in tanto trascinava qualcuno dei suoi amici , o collaboratori, a farsi una gastroscopia; e così ho visto passare Ron, Gianni Morandi, alcuni ragazzi degli Stadio, Tobia, Pavarotti e tanti altri ancora. L’episodio di Pavarotti è uno dei più simpatici: per evitare pubblicità avevo organizzato la gastroscopia per una domenica pomeriggio, quando l’ospedale era deserto, avevo proposto a Cipriano, un mio infermiere bravissimo e fedelissimo, di venire a darmi una mano e avevo indicato a Lucio un ingresso secondario. I due tardavano e uscii fuori dalla sala endoscopica a dare un’occhiata; la sala si affacciava in un lunghissimo e grande corridoio dei primi del novecento e in fondo, con la luce che le illuminava dal di dietro, vidi due siluette, una di un uomo grande e grosso e l’altra, invece, di un uomo piccolo e magro che trascinava per mano un Pavarotti recalcitrante e in pratica terrorizzato; la piccola figura era Lucio che parlava all’amico con parole di conforto, coraggio e consolazione.



Quando ho organizzato i miei congressi più importanti, quali un congresso internazionale di endoscopia “live” cioè dal vivo nel 1989, con collegamenti da Bologna, Reggio Emilia, Roma, Milano, Toronto, o quello nazionale di gastroenterologia nel 2000 e tanti altri ancora, invitavo spesso Lucio a tenere un concerto durante la serata di gala di queste importanti manifestazioni. Lui è sempre venuto volentieri, rinunciando ad altri impegni e non ha mai accettato alcun compenso né per se né per i suoi collaboratori e neppure per tutta l’attrezzatura, gli impianti di amplificazione, le luci, ecc.; chiamava il suo manager e gli diceva semplicemente di mettersi a nostra disposizione. Memorabile, e molti dei miei colleghi italiani e stranieri, quando mi incontrano me lo ricordano ancora, fu il concerto che tenne nel 2000 presso il teatro delle Terme di Castrocaro, un gioiellino di fine ottocento con le poltrone di velluto rosso, e le foglie d’acanto sulle colonne. Volle solo il suo pianoforte, l’impianto di amplificazione e un faro che lo illuminasse. Salì sul palcoscenico da solo, vestito in modo elegante per l’occasione di gala, marsina, cilindro, bastoncino, camicia bianca con gemelli, papillon, guanti bianchi; s’impossessò del suo pianoforte e cantò e suonò per due ore, intrattenendo e interagendo col pubblico (circa 500 persone) come se suonasse in un salotto tra amici; come aveva fatto a volte a casa mia. Gli applausi alla fine furono scroscianti e la gente si alzò e rimase in piedi a lungo ad applaudirlo. Io, che avevo organizzato il congresso e la serata con Lucio, salii sul palco per ringraziarlo e feci per abbracciarlo, ma lui si ritrasse dicendomi di non farlo perché era bagnato fradicio, in effetti era grondante di sudore: lo abbracciai ugualmente con affetto.



Un ultimo aneddoto e poi mi devo imporre di finire, perché non lo farei mai in quanto gli episodi mi assalgono numerosi. Un giorno mi inviò 4 o 5 biglietti per assistere ad un suo concerto presso il Palamalaguti a Bologna, i posti erano in seconda fila, ci andai con la mia caposala e una dottoressa sue ammiratrici. Ci sedemmo e attendavamo che iniziasse lo spettacolo, il teatro era gremito ma al mio fianco c’era una sedia vuota, c’erano già le mezze luci che anticipavano l’inizio imminente dello spettacolo, quando venne a sedersi a fianco uno strano personaggio imbacuccato in una sciarpa, col bavero del cappottone lungo alzato e un cappello scuro a falde larghe calato sugli occhi, in pratica era impossibile riconoscere chi fosse. Lo spettacolo tardava ad iniziare e la gente cominciava a rumoreggiare; io, anche per ingannare il tempo dell’attesa, incominciai a sbirciare verso il personaggio imbacuccato, lo studiai e riconobbi Lucio.

Lucio, ma che ci fai tu qui, non dovresti essere sul palco?- Gli dissi.

“Sssh,- mi fece sottovoce,- non fare saltare all’aria la sorpresa!” A volte, infatti, ma solo molto raramente perché altrimenti non sarebbe stata più una sorpresa, gli piaceva creare un’atmosfera di attesa, a volte addirittura esasperata dal rumoreggiamento del pubblico, seguita dallo spegnimento di tutte le luci improvvisamente, creando il buio assoluto che veniva squarciato da un faro che illuminava una sola poltrona della sala in mezzo al pubblico, su cui era seduto Lucio, che, sbadigliando, o addirittura fingendo di essersi addormentato, rompeva finalmente quella lunga attesa a volte cominciando a cantare nell’alzarsi dalla poltrona.

Ma è doveroso per me ricordare quest’ultimo episodio, in quanto si svolge a Matera, e poi, davvero, finisco.



Io mi pregio di essere un buon conoscente di Salvatore Adduce che, nel 2011 era sindaco di Matera ed ero andato a trovarlo per salutarlo. Ad un certo punto il sindaco mi fa:

“Mi è giunta voce che tu sei amico di Lucio Dalla, perché non gli chiedi se vuole fare da testimonial per la candidatura di Matera a Capitale Europea della Cultura per il 2019 ?’’

“Certo- gli risposi- anzi provo a chiamarlo subito al cellulare”. Fui fortunato, mi rispose subito.

“Ciao Nicolino!- Mi disse, (mi chiamava Nicolino perché, a suo parere, Nicolino è più musicale di Nicola). Comunque gli spiegai il motivo della mia telefonata e accettò subito volentieri, anzi ne parlò subito coi suoi manager e solo una settimana dopo Salvatore Adduce e Roberto Cifarelli erano a Bologna a casa di Lucio per prendere i primi contatti. Poi il 4 febbraio Lucio venne a Matera a fare da testimonial del mio libro “La Lucania a piedi”, che lo aveva entusiasmato, in particolare il racconto sul monacello, e in quell’occasione ci fu il suo impegno pubblico a fare da testimonial a Matera Capitale europea della Cultura; poi non se ne fece più nulla perché dopo meno di un mese scomparve.



DALLA PANCHINA DI PIAZZA VITTORIO VENETO