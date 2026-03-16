Phenix, monologo di Emilio Andrisani interpretato da Emilia Fortunato

Che il Teatro a Matera emerga a conquistare uno spazio culturale importante è notizia ottima. Che possa (ri)nascere un interesse largo per il Teatro a Matera è auspicio corale. Meritorio è l’impegno del Circolo La Scaletta che con Meta Teatro APS da qualche anno offre alla cittadinanza l’opportunità di assistere a interessanti performances teatrali.

Sono riuscito a vederne qualcuna, avrei voluto vederle tutte. Per poter assistere a Phenix, l’altra sera, sono corso a Pomarico, avendo perso l’appuntamento cittadino, e mi riprometto per la prossima stagione di riuscire a seguire tutte le serate. Il ringraziamento ai dirigenti de La Scaletta per l’importante iniziativa culturale è sentito e motivato.

Phenix, scritto e diretto da Emilio Andrisani, è un intenso monologo interpretato magistralmente da Emilia Fortunato.

Phenix, la Fenice del mito, uccello dalle splendide piume colorate, ali dorate e la coda con piume lunghe, candide e azzurre è da sempre simbolo di rinascita. Il costume di scena dell’attrice ci restituisce chiaramente l’immagine e il senso stesso della Fenice: l’abito ripropone la colorazione originale del mitologico pennuto e l’attrice stessa, quasi una premessa/promessa, dispiegando le ali e con esse volando sul mondo, annuncia sin dall’inizio la sua volontà di incarnare una Fenice, anzi “la” Fenice, quella che rinasce dalle proprie ceneri.

Emilia Fortunato, abilissima nello sdoppiarsi in scena, dialoga con un “dottore” cui ella stessa dà voce, perciò il dialogo-non dialogo, assume maggiore intensità: privato il medico di un corpo, la sua essenza partecipa da comprimaria in minore al dramma che si svolge nei 50 minuti di recitazione.

Il medico, con linguaggio clinico, diagnostica e comunica l’assalto neoplastico al corpo della protagonista e snocciola le solite frasi di circostanza cui fa seguito il sarcasmo spiazzante della paziente. Il monologo, che sovrappone l’angoscia all’ironia, si innalza trascinando il pubblico nell’affollarsi di emozioni opposte, nella tempesta di sentimenti che la consapevolezza del male produce nell’animo umano. Nelle strategie di rielaborazione della vita che la mente – colpita – produce, l’inferno del “sapere la morte” si alterna alla speranza di liberazione, passando per l’euforia di una impensabile libertà, viziata dal rigetto per le consuete “parole di conforto”, del “devi essere coraggiosa”, e anche “forte”: vessilli issati dalle abitudini uniformate delle “cose che si devono dire” secondo le circostanze, il trito copione del conformismo.

Emilia Fortunato giganteggia sulla scena nella non facile espressione di sentimenti opposti, contrastanti; riesce a passare al pubblico i moti più intimi dell’animo umano, l’angoscia e la ribellione e poi l’accettazione e il venire a patti con la sorte, senza mai cadere nel patetico, in una prova d’attrice di alto livello.

Emilia Fortunato, nascondendo l’urlo dietro la risata, convince trasmette inonda sino a stringere la gola di chi assiste. Racconta con durezza i labirinti che la mente percorre – ora lenta, ora affranta, ora correndo -, se percossa dalla malattia. Trasferisce senza retorica l’immagine della Fenice non come mera speranza, ma come laica certezza di trasformazione secondo le leggi della fisica e della biologia, coniugate mirabilmente al mito. Corpo, cenere, scorie: nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma. E rinasce.

Il testo, specie al finale, nella profondità dei pensieri che si accavallano nella mente della Fenice, assume dense tonalità filosofiche, la coscienza sembra espandersi a contenere, penetrandole, le leggi universali del cosmo: parole che colpiscono e fanno riflettere. Sarebbe interessante fossero pubblicati in volume questi testi per poterne ri-assaporare il senso, meditando sulla lettura ripetuta di quel copione.

La Fenice, simbolo mitico di rinascita vive in quasi tutte le culture del pianeta e oggi grazie a Emilia Fortunato e a Emilio Andrisani torna viva fra noi tutti.