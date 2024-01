Petizione per la biblioteca” stigliani ” si firma su change.org

Era stato annunciato in conferenza stampa e gli Amici della Biblioteca ” Tommaso Stigliani” di Matera, ma patrimonio dell’intero Mezzogiorno, sono stati di parola attivano il presidio permanente, al pianterreno del Palazzo dell’Annunziata, e avviando una petizione sulla pagina social change. org all’indirizzo https://www.change.org/p/salvate-la-biblioteca-provinciale-t-stigliani-di-matera?recruiter=8067960&fbclid=IwAR0o1r-K138kaGNCdZlBDn46AImUAWEq5IrRGie0RraQrAtoC762U489Q-c . Vi invitiamo a firmare e a fare passaparola. Le iniziative di sensibilizzazione non si fermano qui. Del resto da ieri non si è mosso nulla o quasi: silenzio dalla Regione, che non ci risulta abbia accreditato la somma di 1,3 milioni di euro per la spesa corrente. Silenzio sull’argomento dalla Provincia, dai consiglieri regionali di tutti gli schieramenti che finora non hanno emesso alcun comunicato e dal Governo, visto che la nota del servizio di ieri, https://giornalemio.it/cronaca/ministro-san-giuliano-intervenga-la-biblioteca-stigliani-e-in-un-vicolo-cieco/, è giunta (da quanto abbiamo appreso) anche al ministro della Cultura Gennaro San Giuliano. Mai dire mai…Per la Biblioteca c’è tanto da fare e ”Una volta per tutte”.