Perspectives…dall’italiano all’inglese nel libro di Giovani Scandiffio

” Perspectives between history and lived experience”. Prospettive tra storia ed esperienza di vita nella sua Matera che il collega Giovanni Scandiffio presenta a Matera in lingua inglese giovedì 25 settembre , alle 18.30, presso l’Hotel Corte San Pietro in via Bruno Buozzi nel Sasso Caveos. Con lui,curatore del volume,nel ruolo di presentatore e moderatore, Stefania De Toma autrice di uno dei contributi del volume, l’editore di Edigrafema Antonella Santarcangelo e Fjodor Montemurro presidente della società Dante Alighieri. Un lavoro ambizioso, tradotto in inglese, destinato a interessare un pubblico di visitatori e di quanti da ”mezzo mondo” potrebbero essere interessati a conoscere il cuore di Matera. Per quanti, e l’Italia sotto questo aspetta ha ancora tanti limiti, legati all’impostazione della scuola del BelPaese, consigliamo di leggere la versione in lingua italiana… già presentata da Giovanni a marzo 2025 https://giornalemio.it/cultura/un-segno-di-primaveracon-la-matera-vissuta-di-giovanni-scandiffio/. Buona lettura.

