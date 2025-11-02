Personale della pittrice messicana Rocío Guadalupe Mancha Luna a San Mauro Forte

A Viesca, nel lontano Messico, dove la pittrice Rocío Guadalupe Mancha Luna è nata, c’è un detto: qui “anche il più sdentato mastica rotaie“, con cui orgogliosamente si vantano di “che pasta siamo fatti“, nel senso della persistenza con cui ci si spinge a perseguire i propri sogni ed obiettivi anche dinanzi alle più grandi difficoltà. E da lì, con il linguaggio universale dell’arte, che questa artista prova a comunicare in giro per il mondo per scoprire il posto di ognuno nello stesso e il significato stesso in esso della nostra vita. Lo fa con i suoi quadri, la sua pittura originale, dopo aver concluso la sua esperienza educativa a Zacatecas. E’ approdata anche in Basilicata dove è in programma una sua personale a San Mauro Forte, il Paese del campanaccio, dove le sue opere verranno esposte al Palazzo Arcieri, ribattezzato oramai da tempo in “Palazzo della Cultura” sino al 30 novembre 2025 (orari di apertura 10,30/12,30-16,00/19,00). L’inaugurazione della mostra, con la presenza dell’artista, è in programma martedì 4 novembre alle ore 18,00. Per l’artista si tratta di un ritorno nel luogo in cui aveva esposto nuovamente due anni orsono, segno di un legame che è rimasto stretto.

La sua esposizione si intitola “Messaggio dell’anima” ed è composta da 20 quadri lavorati minuziosamente con tematiche che riconducono alla cultura messicana. Tra essi anche uno che rappresenta la vergine di Guadalupe, mora come nella sua tela originale. Prima di San Mauro Forte, la stessa mostra è stata in esposizione presso il Centro Comunale Anziani “Giovanni Paolo II” di Oliveto Lucano. I dipinti di Rocío Mancha Luna sono esposti in varie parti del mondo: Spagna, Italia, Stati Uniti, Cina e in diversi stati della Repubblica Messicana.