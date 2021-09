Ce ne sarà per tutti i gusti e le età. Una iniezione di cultura per contribuire a far muovere l’economia, con una estate che volge al termine. E così figure di primo piano come Michele Mirabella (questa sera 1 settembre a Irsina) , Peppe Servillo, Alessandro Haber, Peppone Calabrese, Giampiero Mughini e Lidia Ravera saranno i protagonisti della prima edizione della rassegna di eventi culturali e musicali ” Percorsi culturali italiani”, in programma da oggi e fino al 4 ottobre a Matera, Grassano, Irsina, Tricarico, Rotondella e Montalbano Jonico. L’evento, finanziato dall’Amministrazione provinciale di Matera è stato illustrato nel corso di una conferenza stampa dal presidente dell’Ente Pietro Marrese e dal direttore artistico Giuseppe Papasso alla presenza di sindaci e assessori dei centri che ospiteranno l’evento. Percorsi culturali esordisce questa sera a Irsina con la presentazione del libro di Michele Mirabella “Quando c’è la salute. Storie vere o supposte: curiosità, miti e dicerie della medicina” .A Matera sabato 2 ottobre, ore 21.00, piazza San Pietro Caveoso, in occasione della serata inaugurale del “Matera Film Festival” il premio Oscar Nicola Piovani proporrà un concerto per orchestra. Durante l’evento la Provincia di Matera consegnerà al maestro Piovani un premio alla carriera. La rassegna si concluderà a Matera lunedì 4 ottobre ore 18,00 presso la biblioteca provinciale Tommaso Stigliani: la scrittrice Lidia Ravera presenterà il suo nuovo romanzo “Avanti, parla” . La manifestazione dedicherà un appuntamento, il 5 settembre a Tricarico, anche ai sapori della cucina lucana. Lo chef Luigi Diotaiuti e il gastronomo, conduttore della trasmissione di Raiuno “Linea Verde” , Peppone Calabrese, parleranno dei sapori della Basilicata nel mondo.



LA NOTA DI PRESENTAZIONE DELL’EVENTO

COMUNICATO STAMPA

Un mese di eventi per la prima edizione di “Percorsi culturali Italiani”

Attesi fino al 4 ottobre Michele Mirabella, Peppe Servillo, Peppone Calabrese, Giampiero Mughini e Lidia Ravera

Al via oggi ad Irsina, presso il chiostro convento di san Francesco con la presentazione del libro di Michele Mirabella, “Quando c’è la salute. Storie vere o supposte: curiosità, miti e dicerie della medicina” la prima edizione di “Percorsi culturali italiani, un evento promosso dalla Provincia di Matera. Per l’occasione Mirabella dialogherà con il professor Antonio D’Itollo. L’iniziativa rientra nell’ambito di un ricco cartellone di iniziative illustrate questa mattina a Matera, presso la sede della Provincia, alla presenza, tra gli altri di numerosi sindaci e del presidente della Provincia, Piero Marrese.



“ Era necessario ripartire, dopo questo difficile periodo legato alla pandemia – ha spiegato Marrese – dalla cultura. Un settore che ha particolarmente sofferto e che merita la giusta attenzione, in quanto rappresenta un volano importante per lo sviluppo del territorio del materano”. Per la consigliera provinciale, delegata alla Cultura, Anna Maria Amenta



“si tratta di una formula sperimentale che quest’anno coinvolge alcuni centri della provincia, ma che puntiamo ad allargare ad altri comuni già dal prossimo anno”. La formula organizzativa di “Percorsi culturali italiani” prevede la presentazione di eventi letterari, musicali ed incontri, distribuiti sul territorio materano. Saranno utilizzati sia gli autorevoli spazi istituzionali (la Biblioteca Provinciale Tommasi Stigliani a Matera) sia alcune location di grande interesse (Palazzo Materi a Grassano, piazza Cattedrale ad Irsina). Sono previsti nove appuntamenti dal fino al 4 ottobre 2021 con protagonisti della scena culturale italiana. Dopo Irsina, a Tricarico, domenica 5 settembre alle ore 21,00 nel cortile della biblioteca comunale, in largo san Francesco, lo chef Luigi Diotaiuti e il gastronomo, conduttore di “Linea Verde” su Raiuno, Peppone Calabrese, parleranno dei sapori della Basilicata nel mondo. Ad Irsina, lunedì 6 Settembre alle ore 21,00 in piazza Cattedrale, Peppe Servillo protagonista con il suo spettacolo “L’anno che verrà” dedicato a Lucio Dalla. A Rotondella, sabato, 11 Settembre in piazza Plebiscito ore 21,00 la Compagnia Sole Luna con la “Festa della musica popolare”.A Montalbano Jonico sabato 18 settembre alle ore 18,30, Mura Palazzo Rondinelli, Peppe Servillo e i Solis String Quartet con “Caro Carosone”. A Grassano, venerdi 24 settembre ritornerà Giampiero Mughini con il “Nuovo dizionario sentimentale. Delusioni, sconfitte e passioni di una vita” (Marsilio, 2021). A Matera sabato 2 ottobre, a San Pietro Caveoso alle ore 21,00 in occasione della serata inaugurale del “Matera Film Festival” il premio Oscar Nicola Piovani proporrà un concerto per orchestra. Durante l’evento la Provincia di Matera consegnerà al maestro Piovani un premio alla carriera. Conduce l’evento Barbara Capponi, giornalista del TG1. La rassegna si concluderà a Matera lunedì 4 ottobre ore 18,00 presso la biblioteca provinciale Tommaso Stigliani: la scrittrice Lidia Ravera presenterà il suo nuovo romanzo “Avanti, parla” (Bompiani editore, 2021).

Matera, 1 settembre 2021